Mirar al pasado para construir el futuro: así imaginan los jóvenes Cangas del Narcea

Imagina un espacio famoso por su gastronomía, en el que poder hacer una ruta mientras descubres los oficios tradicionales de la zona, un lugar con espacios de ocio para jóvenes y mayores disponible durante todo el año, en el que la música corre a cargo de un hipotético festival llamado Age Festival y donde la memoria de los veteranos ayuda a alimentar los sueños de las nuevas generaciones.

Ese lugar podría existir, quizá en un futuro no muy lejano y podría encontrarse en Cangas del Narcea. Porque es así como los alumnos de 4º de la ESO del instituto homónimo imaginan su concejo, tal y como dejaron ver en el bootcamp impulsado por la Fundación EDP, un programa educativo intensivo y el primero celebrado por la Escuela de la Energía en España.

Todo hacía presagiar que la jornada no sería un día más, que el aula de siempre sería sustituida por la Escuela Hogar del concejo y los 50 alumnos del último curso de secundaria apartarían por unas horas las asignaturas de siempre para trabajar en equipo. Todo con el propósito de identificar aquellas oportunidades que observan en su entorno y diseñar propuestas innovadoras que contribuyan al desarrollo sostenible del concejo.

Tocaba echar a volar la imaginación para descubrir todo el potencial que esta localidad del occidente asturiano tiene para ofrecer a sus vecinos y a todos aquellos que busquen un destino con paisaje y oferta turística y gastronómica.

Y nada mejor para inspirarse que escuchar las historias de quienes han crecido en el entorno rural, como José Tuñón, director de la Fundación Oso de Asturias. "Con 25 años, lo que empezó como un contrato de 6 meses en la Fundación acabó convirtiéndose en una forma de vida. En nuestro caso, el oso pardo es un símbolo que ha hecho que podamos permanecer en Asturias. Yo, como vosotros, vengo de un entorno rural y hay que entender que quedarse no es un paso atrás", explicó.

Pero Cangas no solo es naturaleza, con reserva natural integral de Muniellos como principal reclamo, también es gastronomía. El galardonado vino del concejo es otra de sus señas de identidad. José María Martínez Parrondo, responsable de la bodega familiar que lleva sus apellidos, es un buen ejemplo de lo que supone apostar por la tradición familiar hasta convertirla en un medio de vida. "Tras acabar la ESO no tenía claro qué quería hacer. Nos decían que las oportunidades estaban fuera, que había que formarse fuera. Estudié en Oviedo y tras dar varias vueltas volví a mí tierra porque creía que aquí había oportunidades", señaló Martínez Parrondo.

Además de contar con variedades de uvas que no hay en otros lados, en este concejo del occidente también tienen un ritmo propio, concretamente el que marca el Prestoso Fest. Una cita con la música independiente que nació en Xedré en 2014 y que desde hace unos años se celebra en Las Barciniellas. "Con El Prestoso hacemos un proyecto cultural donde parece que nunca pasa nada. Porque, aunque parezca imposible, las cosas hechas en el pueblo tienen alma, son bonitas y auténticas. Eso tiene un valor que no lo tienen las ciudades. Todo ello sin romantizar. Pero volver o quedarse no es ninguna mala opción", subraya Alejandro Martínez codirector del festival.

Pero un escenario como El Prestoso no es nada sin artistas que se suban a sus tablas. Es el caso de la cantautora Tania Pereira. Quien hace algunos años estuvo en el mismo lugar que los alumnos del IES Cangas del Narcea. "Salí a conocer, pero volví para crear. Empecé a tocar en una banda de folk, me lancé a estudiar la carrera de biología, pero me cambié a magisterio… No hace falta tener las cosas claras desde el principio, dudar es parte del camino", reconoció la cantante.

Unas charlas que sirvieron a los jóvenes como punto de partida para dar forma a sus proyectos. Esos en los que Cangas del Narcea puede ser una especie de museo al aire libre en el que descubrir sus oficios con historia, un espacio de ocio para disfrutar con amigos en cualquier época del año y un destino turístico llamado Asturaventura, en el que dar a conocer Cangas y su gente.

Estas fueron algunas de las ideas que surgieron de una intensa jornada en las que los jóvenes se convirtieron en los protagonistas de su futuro. "Es fundamental escucharlos para asegurar el futuro del territorio", indicó Vanda Martins, directora de la Fundación EDP y miembro del jurado que tuvo que elegir al flamante ganador del evento. Un pletórico equipo naranja que, con su propuesta basada en recuperar los oficios de siempre en clave turística, logró hacerse con la victoria. Un triunfo que les valió el aplauso de sus compañeros, una bicicleta eléctrica y un viaje a Lisboa, donde participarán en un encuentro con los ganadores de los Bootcamps celebrados en Portugal y España. "No nos lo creemos aún. Ha sido gracias al trabajo en equipo", confesó ilusionada Ashley Dayana Herranz, miembro del equipo ganador.

Escuela de la Energía: educación para un futuro sostenible

Este programa forma parte de "Escuela de la Energía", el proyecto educativo de Fundación EDP orientado a la sensibilización en materias como la sostenibilidad, las energías renovables, los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Además de las sesiones presenciales, la iniciativa ofrece una plataforma online gratuita con recursos didácticos para estudiantes de 6 a 16 años: fichas, juegos interactivos, vídeos, experimentos, escape rooms y otros materiales gamificados que permiten aprender de forma dinámica.

La plataforma es también una herramienta de apoyo para el profesorado, facilitando recursos que ayudan a crear clases más participativas, interactivas y alineadas con la realidad del mundo actual. Gracias a ello, "Escuela de la Energía" contribuye a que el alumnado desarrolle una mirada crítica y consciente hacia los retos ambientales y sociales del futuro.