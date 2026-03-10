Oviedo se suma a la conciliación en Semana Santa
El colegio Poeta Ángel González será una de las siete sedes del programa municipal de campamentos urbanos, que este año alcanza cifras récord con 315 plazas en total
P. M.
Las familias de La Corredoria tendrán esta Semana Santa un recurso cercano para facilitar la conciliación. El Ayuntamiento de Oviedo, a través de la Concejalía de Educación que dirige Lourdes García, ofertará cincuenta plazas en el colegio Poeta Ángel González, situado en el barrio más poblado de la capital del Principado. El centro será una de las siete sedes del programa municipal de campamentos urbanos, que este año alcanza cifras récord con 315 plazas en total.
El Poeta Ángel González abrirá sus puertas los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril, coincidiendo con las jornadas no lectivas de Semana Santa. El plazo de inscripción permanecerá abierto desde este jueves hasta el martes 10 de marzo, ambos inclusive, y deberá formalizarse a través de la página web del Consistorio. Las familias podrán completar la matrícula con servicios adicionales como comedor, desayuno y atención temprana para madrugadores, adaptando así el recurso a sus necesidades laborales.
Además del centro de La Corredoria, el programa se desarrollará en otros seis colegios del concejo, tanto en zonas urbanas como rurales. Entre ellos figura el Veneranda Manzano, junto al Parque de Invierno, que volverá a destinarse a alumnado con necesidades especiales que prefiera una atención adaptada al margen de la oferta ordinaria, reforzando el carácter inclusivo de la iniciativa municipal.
"Queremos poner en valor el incremento de plazas que hemos aplicado con respecto al año pasado, porque facilitar la conciliación familiar es una constante y una prioridad para este gobierno, como demostramos cada año con el incremento de la oferta en diferentes programas y en todos los periodos no lectivos, a través de todas las iniciativas que desarrolla el Ayuntamiento desde diferentes áreas", destacó Lourdes García.
