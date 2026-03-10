La primavera llega a la mesa de los más pequeños

Marzo llega con cambios, la huerta se acerca a la primavera y empezamos a despedirnos de productos invernales como la alcachofa, el apio, la col lombarda, las endivias, los guisantes o las habas.

Tirar de alimentos de temporada es siempre más sano, más barato y más ecológico y también es la forma perfecta de que los más pequeños tengan una dieta variada, pero… ¿cuáles son en cada momento? A continuación, te indicamos cuáles son las frutas, verduras y pescados que están de temporada en marzo.

Pero antes, debes saber que hay otros productos invernales como las acelgas, la berenjena, el brócoli, coliflor, espinacas o judías verdes, todavía aguantarán un poco más y de los que podrás disfrutar durante más tiempo.

En su mejor momento los calabacines, los pimientos, los tomates o los puerros, así como los alimentos que no tienen temporada: ajos, lechugas, rábanos o la remolacha.

Por supuesto los cítricos aún los tenemos con una calidad ideal. Es el momento perfecto para comprar limones, naranjas y preparar los mejores zumos del año. Una forma fácil de que los más pequeños consuman fruta. Además, los pomelos están en su mejor momento mientras que las mandarinas ya escasean. Aún así, es el momento perfecto para convertir los cítricos en un complemento para el desayuno, el postre o la merienda y combatir los resfriados de forma natural.

No es un mes con mucha variedad de frutas, pero las fresas, una de las favoritas de los más pequeños, ya empiezan a prodigarse y podemos prepararlas con nata o zumo de naranja. Recuerda que la única fruta que no tiene temporada es el plátano, desde Canarias a la Península en óptimas condiciones. En estos meses que hay menos frutas puedes aprovechar para acordarte de este ejemplo tan saludable. Por otro lado hay mucha verdura disponible, y vuelven a estar de temporada los espárragos trigueros. Las novedades de la huerta en este mes de marzo son las cebolletas y la patata nueva.

En cuanto a los pescados el bacalao se pone de moda y con la Semana Santa a la vuelta de la esquina las recetas con este ingrediente están al orden del día. En la pescadería es el momento para pedir gallo, tiene una temporada muy corta que solo durará 2 meses, y también podremos volver a disfrutar del atún. En cuanto al lenguado tiene una temporada muy corta: entre marzo y abril es el mejor momento del año para este pescado. Sin embargo, la angula vive su mejor momento igual que los berberechos, la caballa o las zamburiñas. Los amantes de la lubina, el besugo o las vieiras tienen en marzo la última oportunidad para despedirse.

No es el caso de los grelos en Galicia, cuyo consumo se dispara. os. Una verdura rica en fibra, calcio, hierro o potasio, elementos clave para el desarrollo de los niños.