Realidades insostenibles: un proyecto intercentros en el IES Bernaldo de Quirós / .

En el patio del Palacio del IES Bernaldo de Quirós se exponen cuatro instalaciones artísticas realizadas por alumnos de los IES Menéndez Pidal e IES Número 5 de Avilés y el IES La Fresneda. Son propuestas interdisciplinares en las que se reflexiona sobre problemas de actualidad como la violencia contra la mujer o la contaminación.