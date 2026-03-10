Realidades insostenibles: un proyecto intercentros en el IES Bernaldo de Quirós
En el patio del Palacio del IES Bernaldo de Quirós se exponen cuatro instalaciones artísticas realizadas por alumnos de los IES Menéndez Pidal e IES Número 5 de Avilés y el IES La Fresneda. Son propuestas interdisciplinares en las que se reflexiona sobre problemas de actualidad como la violencia contra la mujer o la contaminación.
