Villalegre y el so viaxe interestelar

Los escolinos de Villalegre viaxen en cohete ensin movese del aula. Deprenden y estudien les estrelles, saben yá dende Infantil lo que son les galaxes, los planetes y que esti mundu y toos los conocíos surdieron tres un gran españíu, el Big Bang. Desplíquenlo too los neños y neñes d’Infantil d’esti colexu avilesinín que-y dio pol desenrollar un proyectu de cursu basáu nel espaciu. Ye más, dellos yá quieren ser astronautes y tienen un camín abondo andáu porque de constelaciones saben llatín. Gabriel Tello y Lola Arenas falen de qu’hai ocho planetes, y cunten coses de Mercuriu, de Venus, de Xúpiter,....

Demientres Faruk Houssaini diz qu’el so planeta preferíu ye Saturnu polos sos aniellos y tamién ta perhí Elías Jiménez que lleva un cohete nes sos manes y too nel pasiellu d’Infantil, onde too ye espacial. Dibuxos, pintures de polvo d’estrelles y con una idea bien clara: "La Tierra ye’l nuestru planeta", comenten enantes de facer una cuenta atrás, como si despegara un cohete.

Una de les aules d’Infantil con un cohete a la entrada. / Mario Canteli

Esi cohete torna d’edificiu y aporta al de Primaria. Allí tamién falen del Sol y la Lluna, de la Estrella polar "que ye de les que más allumen", diz Alba Ceñal, que fala con Ángel Gabriel Jiménez y otros rapacinos sobre l’espaciu, una xera qu’entamaren a primeres del cursu y qu’entá siguen con ella y too porque ye un proyectu de centru y tien que ver col eclipse solar que va podese ver dende Asturies el prósimu 12 d’agostu.

"Facemos trabayos de lectoescritura, cuentos con códigos QR inventaos polos mayores y dibuxaos polos más pequeños", desplica la directora del colexu de Villalegre, Sonia Castillo Rogel, que fala de dellos alumnos que tan a piques de presentar un trabayu d’investigación a cuenta de la contaminación llumínica. Carla Ontiveros, Hugo Velasco y Álex Rábano son de 5ºB y falen, ente otres coses, que la contaminación de la lluz ye capaz de "tapecer la vista del eclipse".

Carla Ontiveros, Hugo Velasco y Álex Rábano, de quintu. / Mario Canteli

Otros como Dani Díaz dulden de si hai vida estraterrestre pero lo que tien claro ye que la Tierra ta nel sistema solar y na Vía Láctea. Otres como Selvi Neira falen de que un telescopiu ye un bon amigu pa ver les estrelles, otros falen de nebuloses que son "estrelles qu’españen y xeneren un polvu guapísimu".

Los escolinos d’esti centru avilesín falen d’estrelles fugaces, d’eses que salen y malapenes pueden vese, y que de cuando en vez da-yos por pidir deseos que hai delles vegaes que nun se cumplen. A otros inquieta-yos enforma’l llabor de los satélites "que graben".

Y a Manuela Mate y a Clara Hurtado dio-yos por estudiar los eclipses anulares "que ye cuando la lluna pasa entre la Tierra y el Sol y dexa un aniellu" qu’alluma más de lo normal.

Alumnáu con uno de los cartelos na planta baxa del centru. / Mario Canteli

Mentantu, analicen l’espaciu y deprenden el llabor de muyeres que tamién son astrónomes como ye’l casu de l’alemana Carolina Herschel o la bióloga molecular y aspirante a astronauta leonesa Sara García Alonso, recuerda la alumna Inés Méndez. Annie Cannon, indiquen estos rapacinos, foi una astrónoma estdounidense que fexo una fondera clasificación de les estrelles.

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Mentanto otros falen de la "Gran estrella colorada", de los furacos prietos y círculos invisibles y oses polares, la mayor y la menor y otres cuestiones que-yos permiten viaxar a otros planetes, a otres galaxes. Pinten y estudien y deprenden sobre un mundu qu’abre’l maxín de pequeños y grandes nun colexu de barriu como’l de Villalegre. Unos camienten en ser astrónomos y otros piensen en ser astronautes y hailos que-yos val solo con pegar el güeyu a un telescopiu y suañar con les estrelles, pidir deseos y xugar porque viaxar a otros planetes ye una bona manera de deprender xugando, bien seya Marte, Neptunu o’l mesmu cinturón d’Orión.