Reblagos escolares solidarios

El patiu del colexu San Pedro de los Arcos convirtióse nuna pista d’atletismu na qu’escolinos, profesores y families pegaron reblagos solidarios. Los escolinos, toos ellos con camisetes naranxes, participaron en delles carreres entamaes a lo llargo de la mañana pa recaudar fondos pa l’asociación Galbán, de families con neños afectaos por cáncer. Una iniciativa que se celebra per primer vegada, pero que’l colexu pretende siguir entamando cada añu, asegura’l direutor del centru, Ramsés García, nuna xornada na qu’allegó al centru Raúl Fernández Arrizabalaga, deportista valdesanu que participó en dos Xuegos paralímpicos.

Raúl Fernández Arrizabalaga, nuna de les charles que dio nel centru. | GUILLERMO GARCÍA

A unos metros, nel accesu al centru educativu, nuna urna deposítense sobres con fondos pa l’asociación Galbán. Profesores y families de los escolinos, pero tamién otros colectivos arreyaos al colexu, posen les sos contribuciones, coles que "patrocinen" a corredores pa que completen vueltes na carrera.

Ramsés García, xunto al mural del deportista Raúl Fernández Arrizabalaga. / .

Ente los collaboradores figuren asociaciones qu’imparten actividaes extraescolares nel centru educativu, como’l Club Deportivu Rítmica La Corredoria. La so presidenta, Olga López de Zubiría, aportó cola cuantía recoyida a lo llargo de tola selmana ente los integrantes del colectivu, que xubió a 130 euros. "Echamos el nuestru gavitu", fae. Al colexu va dos díes a la selmana una entrenadora pa impartir les clases extraescolares.

Tamién participa na carrera’l direutor téunicu del Club d’Axedrez Ciudad Naranco, Alberto Llaneza, que da clases nel centru educativu a diez alumnos dos díes a la selmana. "Empecé esti añu, pero esti ye’l mio colexu, al que vine xunto a los mios trés hermanos", señala.

La conceyala d’Educación, Lourdes García, fae rescamplar qu’en "iniciatives como la entamada nel colexu, siempre va collaborar el conceyu". Macarena Alonso, representante de l’asociación Galbán, indica que la recaudación va destinase a financiar "los programes" del colectivu. Estos son actos que, sorraya, "sirven pa sensibilizar y dar visibilidá" a la enfermedá.

La xornada entamó nel centru educativu cola visita del atleta paralímpicu Raúl Fernández Arrizabalaga, que llogró una medaya de bronce en yudu n’Atenes 2004. Depués de les charles que-yos dio a los escolinos, nun de los pasiellos del primer pisu del colexu, inauguróse un mural dedicáu al deportista, natural de Trevías. "Ta ellaboráu sobre una pizarra", esplica’l direutor del centru en referencia a la obra, na que se reflexa la figura de Raúl Fernández Arrizabalaga xunto al so perru, "Alvin".

"Utilizamos una impresora en 3D pa determinaos elementos del mural", recalca Ramsés García. Xunto al trabayu, la biografía del deportista valdesanu invidente, que puede consultase en braille. "Toi emocionáu", comenta Raúl Fernández Arrizabalaga, que compitió nos Xuegos Paralímpicos d’Atlanta (1996) en ciclismu y nos d’Atenes (2004) en yudu.

Ente los sos oxetivos figura’l de "llegar a los próximos Xuegos", compitiendo en remu. "Empecé a prauticar esti deporte en Navia va trés años", asevera. "Deportistes que participaron en dos modalidaes en Xuegos de branu hai dellos, pero en trés creo que nengún", comenta.

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Raúl Fernández Arrizabalaga rescampló que los escolinos documentárense "perbién" pa facer entrugues y animólos a que "practiquen deporte". Foi minutos primero de qu’empezara la carrera nel gran patiu del centru. La xornada, indiquen dende’l colexu, "foi un auténticu ésitu de recaudación, de convivencia, d’aprendizaxe y d’emoción. Un día que nun ye namás que vayamos recordar, sinón que va marcar el nuesu futuru". Agradecen l’ayuda a l’AMPA (Asociación de Madres y Padres d’Alumnos) del centru y a les empreses y colectivos que collaboraron.