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Actualidad de los colegios asturianos

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En el CP Los Campos, ya está trabajando con el programa de tutoría entre iguales, para fortalecer la convivencia en el centro y fomentar las relaciones entre alumnos, mejorando la integración y trabajando por una escuela inclusiva y no violenta. En las fotos, el alumnado de 3.º y 5.º realiza la actividad de Acrosport formando las letras "Somos amimgos".

Actualidad de los colegios asturianos

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Las Dominicas de Oviedo celebró en marzo sus Jornadas de Orientación Académica y Profesional. En sesiones dirigidas al alumnado de 2º de Bachillerato y 4º de ESO, ponentes de la Universidad, la FP y el Ejército, además de antiguos alumnos y alumnas que ya ejercen sus carreras laborales, compartieron su experiencia de vida.

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El Centro Municipal de El Llano no paró ni por Semana Santa. Y es que precisamente, aprovechando el periodo festivo, el centro organizó una exposición relacionada con el trabajo escolar. Así, la Escuela Infantil Gloria Fuertes mostró en el centro del barrio todos sus trabajos realizados desde el curso 2016-2017.

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El alumnado del CP Regino Menéndez Antuña de Tuilla, desde un enfoque competencial, aprende a través del juego el intercambio de dinero y las habilidades sociales. Así, los alumnos/as aprenden a contar monedas, seleccionar productos, trabajar hábitos saludables y emprender distintas actividades. Todo en un contexto real basado en la vida cotidiana.

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