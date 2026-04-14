Educación refuerza en Asturias la formación del profesorado con recreos inclusivos o competencias digitales

La Consejería de Educación reforzará la competencia digital docente, el bienestar emocional y el enriquecimiento curricular del profesorado asturiano con un nuevo programa de formación. La convocatoria pone a disposición de los docentes 4.179 plazas y consta de 49 acciones, divididas en ocho áreas temáticas.

Entre las actividades del bloque de competencia digital, destaca la inauguración de un "Aula del Futuro" en el Centro del Profesorado y Recursos (CPR) de Gijón-Oriente, que se enmarcará dentro una jornada específica sobre estos espacios prevista para el 28 de abril.

Habrá disponibles un centenar de plazas y el objetivo es impulsar estos espacios en el ámbito autonómico, además de presentar la denominada red de embajadores como soporte para los centros y acercar esas metodologías por medio de la celebración de talleres prácticos.

Promovidas por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, a través del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, estas aulas nacieron "para explorar las posibilidades pedagógicas que ofrece la flexibilización de los entornos educativos". Su objetivo es "favorecer y estimular los procesos de enseñanza y aprendizaje con metodologías activas".

La primera de Asturias se ubica en el Centro del Profesorado y Recursos (CPR) de Oviedo, y fue inaugurada en febrero de 2025.

Recreos inclusivos y enriquecimiento curricular

Otros dos bloques temáticos abordan cuestiones nucleares para el sistema educativo: el bienestar emocional y la salud, y la equidad y la inclusión. En el primero, hay cuatro propuestas sobre tertulias pedagógicas de salud mental, el mindfulness y la salud emocional en la vida y en el aula, la estrategia “NAOS” para la nutrición, actividad física y prevención de la obesidad, y la salud bucodental.

Destaca una jornada dirigida a 500 docentes sobre recreos inclusivos y que se enfoca sobre todo al alumnado con trastorno del espectro autista. Otras tres acciones abordan las altas capacidades en Secundaria, la educación afectivo-sexual en centros de educación especial y la iniciación a la lengua de signos.

El bloque de enriquecimiento curricular, "también muy demandando por el profesorado", ofrece seis actividades que van desde el aprendizaje cooperativo y la pedagogía del canto en el aula al análisis de la desinformación, las noticias falsas y el pensamiento crítico en la era digital.

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Por otro lado, los programas de cooperación territorial, de refuerzo de la competencia lectora y matemática y el de inclusión PROA+FSE+ contarán en este último trimestre con siete acciones, que van desde las diferentes evaluaciones hasta la visión de las matemáticas desde una perspectiva emocional. El plan formativo se completa con cinco actividades sobre ciencia y sostenibilidad, tres para direcciones de centros y dos de igualdad.