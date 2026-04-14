Mediu sieglu llatiendo nel corazón de Los Barreros

El Colexu Públicu Maximiliano Arboleya de Los Barreros, en Llaviana, celebra esti cursu los sos primeros cincuenta años d’historia, mediu sieglu nel que los escolinos fueron el verdaderu motor y sentíu de la so esistencia a lo llargo d’esti tiempu. Dende la so fundación na década de los setenta, el centru trabayó so la premisa de que los neños y adolescentes nun son estudiantes namás, sinón tamién protagonistes y dinamizadores de la vida social de la localidá. El secretariu del centru, Fernando Vidal, sorraya la fonda relevancia emocional qu’esti finxu supon pa la cuenca del Nalón al afirmar que "cumplir 50 años nun ye namás una cifra, ye’l reflexu de la historia de Los Barreros", una historia escrita día a día polos miles de neños y neñes qu’enllenaron les sos aules.

Nesti aniversariu, el protagonismu posa nes estremaes xeneraciones d’escolinos que pasaron pel colexu. Penriba de nomes concretos, ello son les persones que güei constitúin el texíu social, cultural y llaboral de la zona. "A lo llargo d’estos 50 años, el centru vio crecer a xeneraciones de persones que depués desarrollaron la so vida n’ámbitos bien estremaos, dando llugar a grandes profesionales nes sos respeutives árees y, sobre manera, a vecinos y vecines que contribuyeron al desenvolvimientu y la vida del conceyu", esplica Vidal, qu’afirma que’l mayor arguyu del colexu ye "ser parte del crecimientu de tantes persones y de los pegollos sobre los que construyeron les sos vides como frutu del llabor del centru".

Tres maestres y dellos escolinos, hai unos diis, nuna clas del Maximiliano Arboleya. / Juan Plaza

Nel otru hastial, el Maximiliano Arboleya vio cómo nes sos aules se reflexaben tamién los cambios que vivió la cuenca nes últimes décades. La baxada de natalidá y la reconversión minera provocó que’l númberu d’escolinos sufriera tamién un importante descensu. Nel cursu 1976-1977 había nel colexu 710 guah.es y anguaño hai matriculaos 106 rapacinos. Los cambios nes lleis d’Educación tamién se dexaron notar y el pasu de la EXB a la LOGSE, cola salida de los escolinos al institutu a los 12 años en cuenta de los 14 tamién agravó esi descensu. Ello ye que nun añu namás pasóse de 284 alumnos nel cursu 1995-1996 a 143 nel 1996-97. Los despachos y les tarimes tamién perdieron "población", pasando d’una media de 44 profesores nel tiempu de la EXB a los 19 actuales.

Escolinos del colexu Maximiliano Arboleya de Los Barreros (Llaviana) nos años ochenta del sieglu pasáu. / Fernanado Vidal

Agora ye momentu de celebración y los escolinos preparen un intensu programa d’actividaes que se van concentrar nos últimos díes del mes de mayu. El centru busca que seyan ellos, lo mesmo los actuales como los antiguos, los qu’ayuden a reconstruyir y dar voz a la memoria colectiva del colexu. Según apunta’l secretariu, "tamos trabayando p’arrexuntar material gráficu y testimonios que narren cómo evolucionó la enseñanza nel Maximiliano Arboleya", cuntando de primera mano cola visión y les esperiencies de los que vivieron la escuela en dómines mui estremaes. Esti llabor d’escoyeta nun quier honrar el pasáu namás, sinón tamién reforzar el sentimientu de pertenencia de les nueves promociones, asegurando que los estudiantes de güei se sientan herederos d’una tradición d’esfuerzu y convivencia.

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Alumnáu del centru preparando la celebración del cincuenta aniversariu del colexu. / Juan Plaza

Esta mirada hacia atrás sirve principalmente pa garrar puxu y garantizar que los escolinos sigan siendo la exa que tien pol centru y la razón de ser de la comunidá de Los Barreros nes décades vinientes. En palabres de Vidal, "el colexu siempre foi’l corazón de Los Barreros, y llegar al mediu sieglu danos el puxu que nos fai falta pa siguir apostando por una escuela rural activa, moderna y abierta a tol mundu", una declaración d’intenciones que reafita que, en pasando per cincuenta años d’historia, la prioridá absoluta siguen siendo’l bienestar y el futuru del so alumnáu.