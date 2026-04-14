Sergio Fernández-Combarro, alumno del Colegio Palacio de Granda, se hace con la victoria en la Olimpiada de Informática de Asturias

Sergio Fernández-Combarro, estudiante del Colegio Palacio de Granda, se proclamó campeón de la Olimpiada de Informática de Asturias. Tras este brillante triunfo a nivel regional, Sergio consiguió su pase directo a la Olimpiada Informática Española, que se celebró en Valladolid del 10 al 12 de abril. Allí compitió junto a los talentos más destacados del país en programación y resolución de problemas algorítmicos.

Foto de familia con los alumnos particiantes en la olimpiada informática en Asturias / Cedida a LNE

Este logro es fruto de una trayectoria marcada por el esfuerzo constante, la curiosidad intelectual y una destacada capacidad para enfrentarse a retos de alta complejidad. Su clasificación llegó tras obtener el éxito en la categoría individual juvenil en la fase autonómica, lo que le otorgó el honor de representar a Asturias en la cita nacional.

Matrícula abierta Palacio de Granda

La participación de Sergio puso de manifiesto tanto su dedicación personal como el acompañamiento académico recibido, reflejando el compromiso del alumnado con su formación y el interés creciente por las disciplinas vinculadas a la informática. Este logro también evidencia la importancia de un entorno educativo que impulsa el talento y fomenta la excelencia.

Los alumnos en un momento de la activida / Cedida a LNE

La participación en esta olimpiada da al alumnado la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos de programación, algoritmia y lógica en situaciones nuevas, además de desarrollar habilidades como el trabajo en equipo, la gestión del tiempo y la perseverancia ante las dificultades. También ayuda a reforzar su perfil como estudiantes reflexivos, informados y solidarios, al enfrentarse a retos que requieren tanto iniciativa personal como colaboración.

Desde el centro consideran que esta experiencia es "muy valiosa para seguir creciendo como comunidad de aprendizaje, comprometida con la innovación y con la excelencia"

Desde el centro consideran que experiencias como esta son una oportunidad muy valiosa para seguir creciendo como comunidad de aprendizaje, comprometida con la innovación y con la excelencia.

Miembros del grupo de robótica / Cedida a LNE

El Colegio Palacio de Granda felicitó también al resto de los alumnos participantes por su esfuerzo, compromiso y actitud ante el reto y agradeció a sus familias el apoyo mostrado durante todo el proceso. Asimismo, trasladó a Sergio su más sincera enhorabuena y sus mejores deseos , confiando en que esa experiencia fuese un paso más en su desarrollo académico y personal.