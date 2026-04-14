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La vocación se impone en los jóvenes ovetenses para elegir grado universitario

El 59% de los alumnos de bachillerato escogerá su carrera por vocación, aunque este factor ha descendido respecto al año pasado (68%) nEl 31% de los encuestados en Oviedo emprenderá su propio negocio, triplicando la cifra del curso anterior

Asistentes a una feria universitaria.| | CEDIDA A LNE

Asistentes a una feria universitaria.| | CEDIDA A LNE

L. L.

Oviedo

La vocación sigue siendo el factor determinante para los estudiantes de bachillerato ovetenses a la hora de escoger estudios universitarios, según un estudio elaborado al término del Salón de Orientación Universitaria UNITOUR 2025-2026, celebrada en 25 ciudades españolas entre octubre de 2025 y febrero de 2026.

El informe analiza las tendencias, motivaciones y preocupaciones de los futuros universitarios.

Según los datos recogidos, el 59% de los jóvenes ovetenses elegirá su carrera por vocación. Esta cifra es inferior a la del año pasado, cuando el 68% de los encuestados en Oviedo priorizaba este motivo, situándose ahora en niveles similares a los de hace dos años (60%).

Por su parte, el 37% de los ovetenses consultados escogerá su carrera por las salidas profesionales, un porcentaje que ha experimentado un crecimiento muy llamativo frente al 20% registrado en la edición anterior.

¿Dónde les gustaría trabajar? Cada vez más emprendedores

En cuanto a sus perspectivas de futuro una vez finalizada la universidad, el 28% de los jóvenes ovetenses prefiere trabajar en la empresa privada, mientras que un 31% tiene previsto montar su propio negocio. Por su parte, un 41% estudiará una oposición para ser funcionario.

El interés de los jóvenes ovetenses por emprender ha experimentado un crecimiento exponencial, ya que se ha triplicado con respecto a los datos de 2024-2025, cuando solo un 10% contemplaba esta opción (en 2023-2024 era del 16%). Por el contrario, la preferencia por trabajar en la empresa privada muestra una caída drástica, pasando del 55% en la anterior edición al 28% en la actual.

El interés por ser funcionario se mantiene al alza, con un 41% frente al 35% del año pasado y el 37% de hace dos años.

Movilidad geográfica: estudiarán y trabajarán cerca de casa

En lo que respecta a dónde les gustaría cursar sus estudios universitarios, el 73% de los jóvenes ovetenses prefiere hacerlo en su propia provincia o comunidad, mientras que un 27% se desplazará a otra comunidad autónoma y nadie (0%) manifiesta intención de estudiar en el extranjero. Esta preferencia por quedarse cerca de casa ha aumentado significativamente, superando el 54% del año pasado y el 50% de hace dos cursos.

Con respecto al lugar en el que prefieren desarrollar su carrera profesional, el 49% escoge su propia provincia o comunidad, y un 21%, cualquier lugar de España. El deseo de desarrollar la carrera profesional cerca de casa casi se ha duplicado en un año, pues en la edición anterior solo el 27% quería trabajar en su región. Finalmente, solo un 5% planea irse al extranjero, lo que supone un descenso radical comparado con el 15% del año pasado y el 23% de hace dos años.

Ficha técnica de la encuesta: el estudio se ha realizado a una muestra de 1.500 entre todos los asistentes a la última edición de UNITOUR en España, celebrada entre los meses de octubre de 2025 a febrero de 2026 en 25 ciudades españolas.

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Círculo Formación es una firma, creada en 1997, especializada en marketing, comunicación visual y organización de eventos en el área de la formación. La dilatada experiencia de la consultora en análisis y estudios de mercado, unido a las constantes innovaciones que lleva a cabo, la convierten en amplia conocedora de la demanda de la población de edad comprendida entre los 17 y 35 años. La consultora organiza la Feria Internacional de Estudios de Postgrado (FIEP) y Unitour, el Salón de Orientación Universitaria. FIEP, en su 30ª edición ha contado con más de un centenar de centros, universidades y escuelas de negocio participantes. Unitour ha celebrado este año su 20ª edición y ha recorrido 25 ciudades españolas.

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