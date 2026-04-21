Vivir Asturies y cuntalo: RadiOlayinos convierte l’aula nun estudiu de radio
El Colexu Santa Olaya de Xixón impulsa un proyeutu de radio escolar dende Infantil hasta Sestu pa meyorar la espresión oral, l’autoestima y el venceyu col entornu
Nún aula convertida n’estudiu de grabación, cuatro micrófonos, una mesa de mezcles, un portátil y dellos cascos son abondo pa que un grupu de neños de cuatro años se conviertan en llocutores por un día. Mientres falen, los sos compañeros de trés observen en silenciu. Namás puede intervenir quien tien el micro abiertu. Aprienden dalgo más que radio: aprienden a escuchar.
El Colexu Santa Olaya de Xixón convirtió esti cursu la radio nel so gran proyeutu d’anovación. Baxo’l nome “Vive Asturies y cúntalo”, el centru venceya les salíes educatives pela comunidá cola producción de programes de podcast nos que l’alumnáu rellata lo vivío, entrevista a profesionales y cavilga sobre la esperiencia.
“Ye una situación d’aprendizaxe real, por exemplu, pa la clase de Llingua”, esplica la direutora, Rocío Paz. “Saben lo que ye una escaleta, preparen entrugues, entamen diálogos… Y lo más importante: respeten la vez pa falar”. Dende trés años hasta sestu de Primaria, tolos cursos xuben al estudiu siquiera una vegada por selmana. N’apenes unos meses grabaron yá más de trenta episodios.
Salir, vivir y cuntalo. El proyeutu naz d’una realidá concreta. “Ye un centru d’un entornu con menos oportunidaes económiques. Munches de les esperiencies que nun pueden tener fuera, intentamos ufiertá-yles equí”, señala la direutora. Salíes a la nieve en Fontes d’Iviernu, visites al hípicu o actividaes culturales conviértense dempués en conteníu radiofónicu. Dacuando preparen el programa enantes de la escursión, antemanando los so enfotos; otres, a la vuelta, entrevistando inclusive a monitores o profesionales grabadora en mano.
La radio nun ye una actividá complementaria namás. Ye’l productu final d’un procesu pedagóxicu complexu. José Luis Sagredo, ún de los ayudantes d’esti proyeutu, resúmelo asina: “Crear un programa ye lo más difícil qu’hai a nivel cognitivu. Nun ye rellenar fiches. Ye imaxinar, estructurar, sintetizar y producir daqué nuevo”. Los escolinos ellaboren la so propia escaleta y, adulces, avancen hacia formatos más autónomos, inclusive cola idea futura de realizar emisiones en directu.
Muncho más que falar. L’impactu nótase especialmente na competencia llingüística. “Munchos de los nuesos escolinos son estranxeros o cambiaron de casa delles vegaes”, esplica Marta García, impulsora del proyeutu, xefa d’estudios y profesora de Música. “La radio meyora’l vocabulariu, la espresión oral y, sobre manera, da-yos un espaciu seguru pa espresase y ganar bienestar emocional”.
El procesu inclúi evaluación y autoevaluación. Los mesmos estudiantes analicen los sos programes: si hubo ruios, si’l guion taba bien estructuráu, si vocalizaron correchamente. “L’aprendizaxe del erru ye clave. Tienen que ser conscientes de qué fixeron bien y qué pueden meyorar”, amiesta García.
Amás, esiste inclusive un club de radio nel recréu pa los que quieren afondar más. L’oxetivu final ye claru: que los mayores enseñen a los pequeños y que, col tiempu, el proyeutu sía autónomu dafechu.
Dende los trés años. N’Infantil, la evolución ye especialmente visible. Alba Cienfuegos, tutora de la clas de cuatro años, destaca les meyores en normes, rutines y autoestima. “Dalgunos entraron ensin saber falar con claridá. Ver cómo agora se ponen los cascos y falen al micro ye mui enriquecedor”. La radio, asegura, ayúdalos a vencer la cobardía y a reforzar el respetu mutuu. “Encánta-yos xubir a la radio. De primeres córtense un poco, pero vuelven felices”.
Una ferramienta con vocación comunitaria.
Los programes xúbenlos a iVoox y mándense a les families. La intención ye ampliar l’espardimientu pa que’l barriu conoza’l trabayu del alumnáu. “Tamos devolviendo a la comunidá información y esperiencies”, esplica Sagredo.
Nun momentu en que la educación apuesta por metodoloxíes competenciales y proyeutos interdisciplinares, RadiOlayinos demuestra qu’una mesa de mezcles puede ser muncho más qu’un xuegu teunolóxicu. Ye un espaciu onde s’apriende a crear, a collaborar, a escuchar y a cuntar. Y onde, quiciabes ensin sabelo, dellos futuros comunicadores dan los sos primeros pasos frente a un micrófonu.
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