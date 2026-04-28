Trescientos escolinos "ruempen la monotonía" de los mayores d’una residencia d’Uviéu

"¿Quién ye’l más piraván?", con esta entruga inocente recibió María Bonet, una de les residentes, a los neños del Colexu Parque Infantil na residencia de mayores del Naranco. Foi la visita postrera de les entamaes a lo llargo de la selmana con motivu del Día del Llibru, na que participaron más de trescientos escolares del centru. Los escolinos aportaron por turnu p’atopase colos mayores y desarrollar delles actividaes, ente elles la narración de cuentos, la recitación de poemes y la propuesta de cosadielles. "Los neños esconsoñen sentimientos especiales nos residentes y les sos visites ruémpen-yos la monotonía", esplicó la direutora de la residencia, Josefina Tuero.

Carmen Albiach enseña’l so llibru a los güelos.

Los últimos en visitar la residencia fueron los escolinos de cuartu, quintu y sestu de Primaria. Yá nel interior del centru, organizáronse en dellos grupos pa facilitar les actividaes: una parte compartió la xornada colos usuarios del centru de día na planta baxa; otra axuntóse con residentes na sala común, y un tercer grupu, el más abondosu, xubió a la parte alta del edificiu.

Ún de los neños llee delantre de los usuarios del centru del día.

Na planta baxa, l’actividá centróse principalmente na poesía. Los escolinos prepararen primeramente un poema que recitaron en corru al pie de los usuarios del centru de día. La sesión incluyó tamién un momentu pa la música, cola interpretación conxunta de "Volveremos", de Melendi, ún de los himnos del Real Uviéu.

Na primer planta, los escolares estremáronse en grupos pequeños, formaos por dos o trés neños xunto a unos seis residentes. Esti formatu permitió un desarrollu más posáu de l’actividá, centrada na llectura de cuentos clásicos como "El coríu feu", "La Cenicienta" o "Los trés gochinos". Los escolinos fueron turnándose na llectura, mientres los mayores siguíen les histories y facíen dalgún comentariu.

Na parte alta del edificiu, la propuesta tuvo un calter más participativu. Amás de ponese cosadielles, los neños aprovecharon pa charrar colos residentes y face-yos preguntes sobre la so infancia, interesándose polos xuegos o les actividaes que facíen nel so tiempu llibre. Los mayores compartieron alcordances y esperiencies colos escolinos.

"A los neños vien-yos perbién conocer delles realidaes porque, al cabu, la tercer edá que conocen nes sos cases suel tar n’otres condiciones y nun son conscientes de les estremaes maneres d’avieyar. Esta actividá ta dando mui bonos resultaos, sobre manera ente los más pequeños. El fechu de poder venir a ver a otros güelos gustó-yos enforma, y, amás, colos mayores trabáyase la sensibilidá y la empatía. A última hora, ábre-yos los güeyos a otres realidaes", esplicó la xefa d’estudios del Colexu Parque Infantil, Ana Peláez.

"La xente mayor motívase enforma colos neños pequeños. Nos centros hai muncha rutina; dellos residentes tienen visites y otros non, asina que la llegada de los neños da-yos lluz y allegría. Ye, probablemente, l’actividá que más los beneficia de toles que s’entamen, porque los pequeños tresmiten esa inocencia que-yos recuerda a los sos nietos o a los sos propios fíos. Ye beneficioso dafechu", aseguró Tuero, destacando lo positivo d’estos alcuentros.

La visita de los escolinos de mayor edá punxo’l ramu a una selmana d’alcuentros interxeneracionales na residencia del Naranco. La iniciativa enxarétase na llinia de collaboración que caltienen dambos centros, afitando una relación que se refuerza con esta triba d’actividaes conxuntes.

Una collaboración que vien de lloñe

La collaboración ente’l colexu y la residencia surdió a partir de la propuesta d’una madre que tien relación con dambos centros: trabaya na residencia y tien a los sos fíos matriculaos nel Colexu Parque Infantil. A partir d’esa iniciativa entamóse un programa interxeneracional que lleva desarrollándose dende va meses, con delles actividaes que busquen fomentar el contactu ente neños y mayores.

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Dientro d’estes iniciatives conxuntes, escolinos y residentes ellaboraron un llibru con dibuxos y testos fechos por dambos, frutu de les estremaes actividaes compartíes. El trabayu consérvase nos dos centros como alcordanza d’esta collaboración y del venceyu creáu ente xeneraciones.