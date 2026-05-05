Recreos con rock avilesín nel institutu

Toquen rock, estudien nel institutu y va delles selmanes actuaron per primer vegada nel auditoriu del Centru Niemeyer d’Avilés. Faense llamar "La Menéndez Pi" y eso ye porque’l so centru ye’l Menéndez Pidal. Axúntense nos recreos nun aula de música porque-yos presta y porque prefieren dexase llevar polos acordes enantes que tar rabilando col móvil, faciendo "scroll" o falando per plataformes de mesaxería instantánea. La idega d’esta actividá ye de Juan Carlos Rodríguez Legazpi, profesor de Filosofía y tamién músicu.

Non tolos miembros saben música. Ye más, los que conocen un instrumento garren otru. Patrick Florin Sim estudia quintu cursu de profesional nel conservatoriu y nos recreos toca la batería. "Vinimos equí, pa pasalu bien, pa desestresar y escaecer un poco tou demientres pasen los trenta minutos del recreu", desplica. A Francisco Tsuen Delgago pása-y daqué asemeyáu. Toca trombón nel conservatoriu y en "La Menéndez Pi" ye l’encargáu de los teclaos.

Francisco Tsuen, al piano. / Illán García

Meyorar habilidaes musicales, deprender a rellacionase al traviés de la música y esfrutar con dellos compañeros del centru colos qu’enantes malapenes nun falaben. Carmen Pérez toca la guitarra y canta, Cristina Díaz y Claudia Patallo tamién empleguen la voz al tiempu que Nicolás Prada fae la base rítmica col baxu. Legazpi écha-yos un gabitu cola guitarra solista magar que delles vegaes toca el baxu y la batería. Viiktoria Zharova ye’l nuevu fichaxe de "La Menéndez" y tamién canta.

El centru ufierta Bachilleratu musical y dispón d’instrumentos. Esa ventaya ye bien aprovechada por los escolinos de Cuartu cursu d’ESO a Segundu de Bachilleratu. Faen rock porque-yos peta y lo mesmo déxense llevar por soníos de "The Rolling Stones" que por Bob Dylan y a Carmen Pérez ya-y dio por componer un tema, "Más fuerte(s)" que fala de la llucha pola igualdá, del feminismu. Quieren escribir más temes pero sobre too, esfrutar y pasalu bien unos minutos nos qu’unos entemecen los gustos musicales colos d’ otros y surde un soníu rock que-yos convence a tolos miembros de la banda.

Patrick Florin, a la batería. / Illán García

El grupu ya camienta na fin de cursu. De xuru que toquen na graduación y confíen en poder axuntase cuando finen las clases y si cuadra, xubir a un escenariu pa siguir con un proyectu qu’entamó como una actividá más pal recréu, como l’axedrez, les manualidaes u otres que s’ufierten nesti institutu avilesín.

El taller de rock del Menéndez non solo val pa rellacionase y atopar espacios alternativos tamién pa deprender música ensin salir del centru educativu. Ye más, Nicolás Prada ya mercó un baxu porque decatóse nos recreos de lo prestosu que ye esti instrumentu col que lleva trastiando un añu.

"La Menéndez Pi" ye un grupu atípicu, non solo porque los sos ensayos y prebes son nun aula d’un institutu sinon porque’l so estrenu mundial foi nun escenariu internacional como’l Niemeyer.

Tocaron trés temes, unos quince minutos y énte cuatrocientes persones, toos docentes, que participaben nunes xornaes entamaes pola Conseyería d’Educación del Principáu.

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Esi día falaben de propuestes inclusives como la qu’estos estudiantes faen de la mano de Legazpi, qu’amás de poner clase de Filosofía ye músico y también invita a reflexonar con acordes.