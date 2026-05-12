Aprender inglés, hacer amigos y crecer ¡todo en un mismo verano!

No siempre es fácil encontrar ese lugar que encaje tanto con lo que tú buscas como con lo que realmente ilusiona a tus hijos. Pero verano tras verano, edición tras edición, el Campamento "The Treehouse Club" en Oviedo consigue justo eso: hacer felices a pequeños y dar tranquilidad a sus familias.

Como padre o madre, sabes lo importante que es dejar a tus hijos en un entorno seguro, de confianza y con valores. En The Treehouse Club todo está pensado para eso: un campus cuidado al detalle, con el respaldo de calidad de la Facultad Padre Ossó, donde además los niños se sumergen en el inglés de forma natural, sin presión, casi sin darse cuenta.

También se cuidan esas cosas del día a día que marcan la diferencia: horarios amplios para facilitar la conciliación, opción de madrugadores, parking propio para evitar prisas y estrés, y una cocina propia que ofrece menús caseros, saludables y equilibrados, siguiendo la dieta mediterránea. Porque saber que están bien atendidos, también por dentro, da mucha paz.

Y luego están ellos. Porque si algo confirma el éxito de este campamento es que los niños quieren volver, año a año. En The Treehouse Club hacen amigos, comparten, se mueven, exploran y crean. Disfrutan de actividades al aire libre, juegos, propuestas artísticas, experimentos y dinámicas que despiertan su curiosidad y su imaginación. Aquí no solo se divierten: crecen.

Uno de los aspectos más especiales del campamento es cómo se sienten dentro de él. Los niños participan, eligen, opinan, se organizan y asumen pequeñas responsabilidades. Se sienten escuchados, valorados y parte de algo importante. Y todo esto sucede mientras el inglés se convierte en su forma natural de comunicarse.

Por eso, The Treehouse Club es mucho más que un campamento de verano. Es una experiencia que combina aprendizaje, autonomía, convivencia y diversión en un entorno cuidado y seguro.

Si estás buscando algo especial para este verano, puedes encontrar toda la información en: https://formacionpadreosso.es/the-summer-treehouse-club/ o llamando al 985 21 65 53.

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Recuerda: las plazas están abiertas hasta principios de junio o hasta completar aforo.