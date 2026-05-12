Aunque muchas familias asocian el Bachillerato Internacional únicamente con los dos últimos cursos escolares, la realidad es que el modelo IB empieza mucho antes. Y ahí es precisamente donde Colegio Internacional Meres marca una de sus mayores diferencias.

Colegio Internacional Meres: un modelo que empieza mucho antes de Bachillerato

El centro es el único colegio internacional de Asturias autorizado para impartir todos los programas del International Baccalaureate, lo que significa que los alumnos crecen dentro de esta metodología desde las primeras etapas educativas.

Antes de llegar al Programa del Diploma, los estudiantes ya han pasado por el Programa de la Escuela Primaria (PEP) y el Programa de los Años Intermedios (PAI) Esto cambia completamente la manera en la que afrontan Bachillerato.

Mientras que en otros modelos el alumno se incorpora al IB únicamente en los dos últimos años, en Meres las habilidades que exige este sistema se trabajan desde Infantil. estas habilidades son la autonomía, la capacidad de investigación , la reflexión crítica, la comunicación oral, la mentalidad internacional, la gestión del tiempo y del trabajo personal. "El Programa del Diploma tiene un nivel de exigencia muy alto, pero nuestros alumnos llegan preparados porque llevan años aprendiendo de esta manera", explica Inés Espiniella Sanmartín, Coordinadora del Diploma Internacional en el Colegio.

Según señala la coordinadora, esta continuidad pedagógica permite que el alumno viva el Bachillerato Internacional de forma mucho más natural y sólida, entendiendo el aprendizaje no solo como preparación para un examen, sino como una manera de pensar y trabajar.

IB y PAU: dos bachilleratos, un mismo alumno

Otro de los aspectos más diferenciales del modelo Meres es que sus alumnos no tienen que elegir entre un itinerario internacional o el sistema español. En el centro, todos los estudiantes preparan simultáneamente el Programa del Diploma del IB y la PAU española.

Esto supone convivir con dos sistemas académicos distintos y altamente exigentes.

Por un lado, el IB pone el foco en el análisis , la argumentación , la investigación , el pensamiento crítico y la aplicación práctica del conocimiento . Por otro, la PAU requiere precisión curricular, dominio de contenidos, capacidad de síntesis y adaptación al modelo universitario español . Lejos de verse como incompatibles, en Meres consideran que ambos sistemas se complementan.

"El alumno desarrolla una preparación muchísimo más completa. Aprende a pensar, a investigar y a argumentar, pero también adquiere una gran solidez académica y una capacidad de trabajo muy alta", explica Espiniella. El resultado es un perfil de estudiante especialmente preparado para desenvolverse tanto en universidades nacionales como internacionales, combinando profundidad académica, autonomía y capacidad de adaptación.

Comienza la convocatoria internacional de exámenes IB 2026

Estos días, además, el Bachillerato Internacional vive uno de los momentos más importantes del curso académico: el inicio de la convocatoria oficial de exámenes del Programa del Diploma 2026.

Desde finales de abril y hasta mediados de mayo, miles de alumnos de todo el mundo realizan simultáneamente estas pruebas internacionales bajo un mismo calendario y criterios de evaluación comunes. En aulas como las de Colegio Internacional Meres, los estudiantes afrontan ya exámenes de distintas materias dentro de un sistema reconocido por su rigor académico y su alto nivel de exigencia.

La convocatoria moviliza una compleja organización internacional: los exámenes llegan al centro bajo protocolos de seguridad específicos, se realizan bajo supervisión oficial y posteriormente son enviados a examinadores externos internacionales para su corrección.

"Es un proceso muy serio y muy profesionalizado. Los alumnos son conscientes de que forman parte de una evaluación verdaderamente global y eso también les hace crecer mucho a nivel personal y académico", señala Inés Espiniella Sanmartín.

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Los resultados finales del Diploma se publicarán de manera simultánea en todo el mundo a principios de julio.