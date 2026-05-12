La Formación Profesional con compromiso ambiental entra en la final de los Premios Europeos de Prevención de Residuos

Asturias tendrá, de nuevo, finalista en los Premios Europeos de Prevención de Residuos. El jurado ha seleccionado el proyecto conjunto de la Escuela de Revillagigedo y la CIFP de Hostelería y Turismo, ambos de Gijón, bajo el lema "Desconectando el residuo, conectando jóvenes con la economía circular". Esta iniciativa, que Cogersa eligió entre un centenar de acciones desarrolladas por 93 centros educativos, resultó ganadora en la Semana Europea de la Prevención de Residuos (SEPR) 2025 en el Principado, dentro de su categoría.

El proyecto de estos dos centros educativos gijoneses está enfocado a frenar los residuos electrónicos y promover su reparación y reutilización, fomentando así la economía circular, temática principal sobre la que versó la SEPR del año pasado. Se trató de una acción educativa transversal que combinó la recogida, reparación y reutilización de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) con talleres artísticos y actividades de aprovechamiento de alimentos para concienciar sobre el desperdicio alimentario. De esta forma, la propuesta del Revillagigedo y el CIFP de Hostelería y Turismo de Gijón ha logrado ser finalista porque fomenta la cooperación y hace propio el lema de "joven educa a joven", un intercambio de conocimiento entre iguales al que el jurado de estos premios ha dado un gran valor.

La gala regional fue inaugurada por la directora general de Medio Ambiente y vicepresidenta de Cogersa, Susana Madera, junto con la gerente del consorcio, Paz Orviz. Susana Madera señaló que "los residuos electrónicos son los que más rápido crecer en Europa. Es un desafío ambiental crítico". En este sentido, halagó la acción finalista "por formar a los profesionales del mañana de la hostelería, el turismo y la electrónica, para que el residuo cero sea la norma en su futuro trabajo".

Paz Orviz, gerente de Cogersa, junto con los representantes del CIPF de Hostelería y Turismo de Gijón y la Escuela de Revillagigedo, en la gala de la SEPR en Asturias / Cedida a LNE

Paz Orviz hizo entrega del diploma de reconocimiento como mejor proyecto de la EWWR 2025 en Asturias, en la categoría de centros educativos, durante la decimosexta edición de la gala de la SEPR que el consorcio organizó en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo. Entonces, Orviz destacó que "este reconocimiento reafirma el papel de la educación como motor de concienciación ambiental desde lo colaborativo y el intercambio de aprendizajes".

En otoño del año pasado, Cogersa coordinó la celebración de la SEPR en Asturias en las cinco categorías establecidas por la organización europea. En el Principado se desarrollaron 169 acciones en cinco apartados -entidad pública, empresas, ciudadanía, asociaciones u oenegés y centros educativos- en apenas una semana. Bajo el lema "Conecta el valor, desconecta el residuo", la campaña puso el foco en la problemática de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), un flujo cada vez mayor y, a menudo, insuficientemente identificado por la ciudadanía.

En junio se conocerá el ganador europeo

Con todo, la organización de los Premios Europeos de Prevención dará a conocer un único ganador por cada categoría el 5 de junio. Será en Bruselas, en el marco de una gala a la que Cogersa acudirá junto con una representación de ambos centros educativos. Además de la asturiana, hay otras dos acciones finalistas en este apartado: la idea titulada "Give it a second life", desarrollada por la Experimental Senior High School de la Universidad de Macedonia, y "Race Against Waste", un proyecto original de la consultora Bertine Wijffelaars en colegios de Eindhoven (Países Bajos).

Cabe recordar que Cogersa coordina la Semana Europea de la Prevención de Residuos en Asturias desde 2010. En este tiempo, 1.776 entidades han desarrollado 2.341 acciones. Las candidaturas propuestas por el consorcio han sido reconocidas en dieciséis ocasiones, tanto como finalistas como en calidad de ganadoras, logrando el primer premio en cuatro ocasiones.