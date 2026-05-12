La güerta ecolóxica del Virgen del Fresno de Grau sema bona grana

Cenahoria, puerru, calabacín, cebolla, pataca, berza, remolacha, acelga, llechuga, freses, arbeyos, penques... Too esto y dalguna cosa más hai na güerta ecolóxica escolar del colexu públicu Virgen del Fresno, de Grau, una iniciativa que ye una de les actividaes más esitoses y con más raigañu nel centru moscón, onde ta a cargu’l profesor Juan Garrido Menéndez, docente amás d’Educación Física.

Alumnos d’Infantil, de 5 años, cola collecha de la güerta pal comedor, y col cocineru José Luis Isidro Marrón. / C. P. V. F.

Nel proyeutu de la güerta participen tolos estudiantes, de primeru a sestu de Primaria y tamién los d’Infantil. "Vienen de tolos cursos, tamién con más profesores, y la idea ye que baxen cuando menos una o dos vegaes al trimestre, que planten delles coses, que collaboren nel caltenimientu, y la verdá que toos lo faen perbién", destaca Garrido.

Dellos rapacinos trabayen la tierra na güerta. / C. P. V. F.

Diz, al tiempu, que se trata d’una güerta ecolóxica onde se trabaya con saberes tradicionales y siempre con productos naturales que s’usen pa fumigar o prevenir la comezón. Lo que se collecha va al comedor escolar, con cocina propia dende siempre.

Cascos de güevu y posos de café

"Equí vemos, por exemplu, coses como que los cascos de güevos torguen la entrada de los cascoxos, que los posos de café sirven pa fumigar o que les plantes arumoses pueden tener, amás d’un usu culinariu, utilidá pa combatir la comezón. Ye cosa tamién de que tengan la posibilidá depués de dir a casa de los güelos ya integrase más", fae’l docente, en referencia a que coles families pueden compartir o afondar no que s’apriende nel cole sobre cómo trabayar la tierra y cuidar los sos frutos.

Noticias relacionadas

El profesor Juan Garrido Menéndez, responsable del proyeutu, na güerta del colexu / C. P. V. F.

Nun falten allegres espantayos alredor de la güerta, onde s’esperimenta amás con bancales pa ver cómo se desarrollen les plantes nunos o n’otros en función del tipu de tierra na que crecen. La esperiencia resulta bien gratificante lo mesmo pa los escolinos que pa los docentes, al traviés d’un proyeutu qu’integra a tola comunidá educativa y trabaya dende va munchos años cola grana del conocimientu del entornu, la educación ambiental, los saberes tradicionales, la cultura y les formes de vida de siempre nel conceyu.