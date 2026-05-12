La güerta ecolóxica del Virgen del Fresno de Grau sema bona grana
Cenahoria, calabacín, cebolla, berza o fresa son dellos de los cultivos que tien el colexu públicu nun de los sos proyeutos con más ésitu
Cenahoria, puerru, calabacín, cebolla, pataca, berza, remolacha, acelga, llechuga, freses, arbeyos, penques... Too esto y dalguna cosa más hai na güerta ecolóxica escolar del colexu públicu Virgen del Fresno, de Grau, una iniciativa que ye una de les actividaes más esitoses y con más raigañu nel centru moscón, onde ta a cargu’l profesor Juan Garrido Menéndez, docente amás d’Educación Física.
Nel proyeutu de la güerta participen tolos estudiantes, de primeru a sestu de Primaria y tamién los d’Infantil. "Vienen de tolos cursos, tamién con más profesores, y la idea ye que baxen cuando menos una o dos vegaes al trimestre, que planten delles coses, que collaboren nel caltenimientu, y la verdá que toos lo faen perbién", destaca Garrido.
Diz, al tiempu, que se trata d’una güerta ecolóxica onde se trabaya con saberes tradicionales y siempre con productos naturales que s’usen pa fumigar o prevenir la comezón. Lo que se collecha va al comedor escolar, con cocina propia dende siempre.
Cascos de güevu y posos de café
"Equí vemos, por exemplu, coses como que los cascos de güevos torguen la entrada de los cascoxos, que los posos de café sirven pa fumigar o que les plantes arumoses pueden tener, amás d’un usu culinariu, utilidá pa combatir la comezón. Ye cosa tamién de que tengan la posibilidá depués de dir a casa de los güelos ya integrase más", fae’l docente, en referencia a que coles families pueden compartir o afondar no que s’apriende nel cole sobre cómo trabayar la tierra y cuidar los sos frutos.
Nun falten allegres espantayos alredor de la güerta, onde s’esperimenta amás con bancales pa ver cómo se desarrollen les plantes nunos o n’otros en función del tipu de tierra na que crecen. La esperiencia resulta bien gratificante lo mesmo pa los escolinos que pa los docentes, al traviés d’un proyeutu qu’integra a tola comunidá educativa y trabaya dende va munchos años cola grana del conocimientu del entornu, la educación ambiental, los saberes tradicionales, la cultura y les formes de vida de siempre nel conceyu.
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