Palacio de Granda lleva la voz del alumnado asturiano al encuentro Forbes x ISP sobre neurociencia y decisiones en la adolescencia

El alumnado de Palacio de Granda tuvo un papel destacado en una nueva edición del encuentro Forbes x ISP, celebrado el pasado mes de febrero en Forbes House. La cita, organizada por Forbes junto a ISP Schools, reunió a estudiantes de distintos puntos de España para reflexionar sobre uno de los grandes retos de su generación: cómo tomar decisiones en un entorno cada vez más complejo, marcado por la presión académica y el avance de la inteligencia artificial.

Con un enfoque cercano y práctico, la jornada puso el foco en la adolescencia como etapa clave en el desarrollo personal. La intervención central corrió a cargo de la neurocientífica Nazareth Castellanos, quien explicó cómo el cerebro adolescente aún se encuentra en proceso de maduración, especialmente en las áreas relacionadas con la planificación, el control emocional y la toma de decisiones.

Uno de los momentos más relevantes para la representación asturiana llegó con la participación de Daniel Puente, estudiante de Palacio de Granda, que tomó la palabra para plantear una cuestión que conecta directamente con la realidad de muchos jóvenes: qué sucede en el cerebro cuando aparece la presión o el estrés, especialmente en contextos académicos exigentes.

La respuesta de Castellanos aterrizó la neurociencia en el día a día del alumnado. Según explicó, el cerebro tiende a anticiparse constantemente a lo que puede ocurrir, una capacidad útil para adaptarse al entorno, pero que también puede generar ansiedad cuando la situación se percibe como fuera de control. En esos casos, el estrés deja de ser un aliado y puede convertirse en un freno, afectando tanto al rendimiento como a la claridad a la hora de decidir.

Lejos de un discurso teórico, la especialista ofreció herramientas concretas. Destacó la importancia de incorporar hábitos como el ejercicio físico regular o la respiración consciente, prácticas sencillas que ayudan a regular la activación del sistema nervioso y favorecen una toma de decisiones más equilibrada, especialmente en momentos clave como exámenes o la elección de itinerarios académicos.

La intervención del alumno asturiano sirvió además para abrir un diálogo entre los asistentes sobre la presión que acompaña a etapas como Bachillerato. En este sentido, Castellanos insistió en la necesidad de normalizar la incertidumbre: “no decidir también forma parte del proceso”, vino a señalar, apelando a la importancia de conocerse a uno mismo antes de trazar un camino académico o profesional.

Desde una perspectiva local, la participación de Palacio de Granda en este tipo de foros refuerza su apuesta por una educación que va más allá de las aulas. No solo se trata de resultados académicos, sino de preparar a los estudiantes para desenvolverse en escenarios reales, donde la gestión emocional y el pensamiento crítico son tan importantes como los conocimientos.

La experiencia deja una lectura clara: en un contexto cambiante, dar voz al alumnado y acercar la ciencia a sus inquietudes no es un complemento, sino una necesidad. Y en ese camino, centros como Palacio de Granda están decididos a situarse en primera línea.