La salud ocular de tus hijos, clave en su rendimiento académico
Ver bien la pizarra, leer sin dificultad y prestar atención a las tareas escritas son aspectos fundamentales en el aprendizaje diario de los menores a los que pueden afectar los problemas de visión de los pequeños
L. L.
El rendimiento escolar de un niño está estrechamente relacionado con su capacidad visual. Ver bien la pizarra, leer con claridad o mantener la atención en tareas escritas son aspectos clave en el aprendizaje diario. Sin embargo, muchos problemas de visión pasan desapercibidos, ya que los niños no siempre son conscientes de que ven mal. Detectar a tiempo si tu hijo necesita gafas puede marcar una gran diferencia en su desarrollo académico y bienestar.
Señales en el aula que no debes ignorar
Uno de los indicios más comunes es la dificultad para ver la pizarra. Si el niño entrecierra los ojos, se inclina hacia delante o se queja de que no distingue bien lo que está escrito, podría tratarse de miopía. También es habitual que pierda el hilo de las explicaciones o que copie mal los ejercicios.
Otro síntoma frecuente es la falta de concentración. Cuando un niño tiene problemas visuales, el esfuerzo extra que debe hacer para enfocar puede provocarle cansancio, distracción e incluso rechazo hacia actividades como la lectura o los deberes.
Más allá del entorno escolar, hay señales que pueden observarse en casa. Por ejemplo, si se acerca demasiado a la televisión o a los libros, si se queja de dolores de cabeza frecuentes o si se frota los ojos con frecuencia. También puede presentar lagrimeo excesivo o sensibilidad a la luz.
Detectar a tiempo estas señales y actuar con rapidez es fundamental para garantizar que tu hijo aproveche al máximo su etapa escolar, sin que un problema visual interfiera en su desarrollo.
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