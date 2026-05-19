Padrinos de cuentos: l’ésitu del apadrinamientu llector nel Santiago Apóstol de Mieres

El colexu Santiago Apóstol atopó na llectura una fórmula tan cenciella como eficaz p’axuntar xeneraciones dientro l’aula. El so programa d’apadrinamientu llector, entamáu dientro d’un procesu d’anovación educativa, convirtióse nuna de les iniciatives más valoraes pol alumnáu, profesoráu y families. Lo qu’empezó como una idea pa dinamizar la nueva biblioteca escolar acabó por crear venceyos emocionales que trescalen los llibros.

Dellos escolinos, faciendo l’actividá de llectura de cuentos. | D. M.

"La verdá ye que funcionó xenial", resume la profesora Alba Cascudo, una de les afaladores del proyeutu. El programa axunta una vegada al mes a escolinos de los cursos cimeros –de segundu a sestu de Primaria– con neños y neñes d’Infantil y primero, que se convierten nos sos "afiaos". Los mayores lleen cuentos a los pequeños, comparten xuegos y pasen una hora xuntos alredor de la llectura.

Un rapacín del Santiago Apóstol, con dos escolinos más mozos. / .

La iniciativa nació l’añu pasáu dientro d’un proyeutu d’anovación que tamién incluyía l’entamu de patios dinámicos, la güerta escolar y el remocicáu de dellos espacios del centru. Sicasí, l’oxetivu de reforzar el papel de la biblioteca acabó convirtiéndose nún de los grandes motores del colexu. "Queríemos dinamizar un poco tol tema de la biblioteca", esplica Cascudo.

Una neña, lleendo un cuentu a una compañera más pequeña. / .

L’ésitu vieno darréu. Tanto que fueron los mesmos escolinos los qu’empezaron a reclamar esos alcuentros. "Sosprendiónos bien d’ello lo que-yos prestó participar", señala la docente. Les relaciones creaes ente mayores y pequeños empezaron a notase llueu tamién fuera de les sesiones de llectura. "Cuando se tropezaben pel colexu dicíen: ‘Ye’l mio padrín’ o ‘Ye la mio madrina’", recuerda ente sorrises.

Impautu educativu

La direutora del centru, Verónica Piro, destaca amás l’impautu educativu de la esperiencia. Los escolinos mayores esfórciense más por meyorar la so llectura porque saben que tienen que cuntar bien los cuentos a los sos compañeros pequeños. Y los más pequeños enseñen un entusiasmu especial por escuchar histories narraes por otros neños. "Yera’l so momentu", sorrayen dende’l colexu.

El cursu pasáu, por cuenta de la falta de biblioteca, munches sesiones fexéronse al aire llibre. La esperiencia remató con una convivencia na que padrinos y apadrinaos caminaron xuntos hasta cerca del pabellón de h.oquei Visiola Rollán pa compartir cuentos y un pequeñu aperitivu. Esti añu’l centru quier repitir l’actividá, inclusive ampliándola con una salida más ambiciosa.

La recuperación de la biblioteca escolar dio un nuevu impulsu al proyeutu. Agora son los escolinos mesmos los qu’escueyen xuntos los llibros y busquen un requexu onde se sentar a lleer. Les families tamién notaron el cambiu. "Tán dándonos les gracies", espliquen dende’l centru. Dellos neños inclusive salieron el Día del Llibru decidíos a mercar los cuentos qu’afayaren nel colexu.

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