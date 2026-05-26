El colexu La Corolla de Xixón, xenerosidá en vena

Nel colexu La Corolla de Xixón, la xenerosidá tresmítese en vena. El centru allugáu na parroquia de Somió celebró la selmana pasada la tercer edición de la so maratón de donación de sangre. Una campaña desenvuelta al abellugu del proyeutu d’aprendizaxe-serviciu "Dona, ensin reserves". "Tenemos d’arreyar a los neños y que se vayan concienciando", apunta Natalia Domínguez, direutora de La Corolla, que quier facer rescamplar con esta iniciativa que l’aprendizaxe escolar "puede tresformase nun impactu direutu y positivu pa la salú pública asturiana".

Escolinos de La Corolla, con ún de los carteles del proyeutu. / Marcos León

El planteamientu nació en pasando la pandemia. El puntu de donación de Somió cerrara y nel colexu vieron como una "idea guapa" recuperalu. Y tou ello frutió nel proyectu anual del alumnáu de sestu de Primaria, magar lo más de la comunidá educativa ta implicada, dende’l profesoráu hasta otros cursos. "Los estudiantes trabayen tol añu, preparándose pa esti momentu (el de la maratón)", asegura Natalia Domínguez. Nesi sentíu, aprienden sobre lo qu’arrodia a una donación, sobre los tipos de sangre, reciben charles... Tamién manguen cartelos informativos pela parroquia pa dar mayor visibilidá a la xornada.

Un donante fae los trámites pertinentes a lo llargo de la maratón. / Marcos León

Depués de la primer edición de la maratón, La Corolla, el Centru Comunitariu de Sangre y Texíos d’Asturies y l’Asociación de Donantes de Sangre de Xixón firmaron un alcuerdu de collaboración. Yera la prueba irretrucable de que’l colexu diba en serio. Los estudiantes, amás, xuntaron los materiales ellaboraos col pasu de los cursos pa dar forma a una esposición que va unos díes daba la "bienvenida" a los qu’echaron un gabitu con una donación. Consiguiéronse trenta bolses, anque hubo qu’echar pa tras bastantes donaciones. "Ye un añu con munchos catarros y notóse", quéxase Natalia Domínguez.

En resumíes cuentes, el gran propósitu ye afalar la cultura de la donación dende edaes tempranes. "La sangre ye un bien mui valiosu que nun podemos fabricar; tienen de ser conscientes de que pueden salvar vides", fae la direutora de La Corolla, satisfecha cola acoyida del proyeutu y l’efectu llamada que causó. "Vinieron donar dellos antiguos alumnos", afirma Natalia Domínguez, qu’al tiempu reivindica cómo los escolinos "tiren" de los sos padres pa que s’animen a participar.

Natalia Domínguez fala con Valeriano Martínez, ún de los donantes. / Marcos León

La tarde de la maratón foi "interesante ya intensa, con muncho calor", define Domínguez. Carlos Llaca, direutor de Mocedá y Proyeutos Educativos del Conceyu de Xixón, tuvo presente na inauguración. La iniciativa de La Corolla tien vocación de permanencia y aboga por "arreyar lo mesmo al alumnáu como a les sos families y al entornu social del centru buscando fidelizar a nuevos donantes y afitar un puntu de donación estable na zona".

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Y la comunidá educativa quier dir más allá. Una de les sos alumnes, Sara González, propunxo nel Plenu del Conseyu Municipal d’Infancia y Adolescencia la creación d’una rede de colexos de donantes de sangre en Xixón. "Oxalá seyamos el centru que faiga granar too esto", fexo Natalia Domínguez. En La Corolla, les tresfusiones tán llenes de solidaridá.