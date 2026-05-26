El colexu La Corolla de Xixón, xenerosidá en vena
El centru allugáu na parroquia de Somió celebra la so tercer maratón de donaciones cola idea de "concienciar" dende edaes tempranes: "La sangre ye un bien pervaliosu que nun podemos fabricar"
Nel colexu La Corolla de Xixón, la xenerosidá tresmítese en vena. El centru allugáu na parroquia de Somió celebró la selmana pasada la tercer edición de la so maratón de donación de sangre. Una campaña desenvuelta al abellugu del proyeutu d’aprendizaxe-serviciu "Dona, ensin reserves". "Tenemos d’arreyar a los neños y que se vayan concienciando", apunta Natalia Domínguez, direutora de La Corolla, que quier facer rescamplar con esta iniciativa que l’aprendizaxe escolar "puede tresformase nun impactu direutu y positivu pa la salú pública asturiana".
El planteamientu nació en pasando la pandemia. El puntu de donación de Somió cerrara y nel colexu vieron como una "idea guapa" recuperalu. Y tou ello frutió nel proyectu anual del alumnáu de sestu de Primaria, magar lo más de la comunidá educativa ta implicada, dende’l profesoráu hasta otros cursos. "Los estudiantes trabayen tol añu, preparándose pa esti momentu (el de la maratón)", asegura Natalia Domínguez. Nesi sentíu, aprienden sobre lo qu’arrodia a una donación, sobre los tipos de sangre, reciben charles... Tamién manguen cartelos informativos pela parroquia pa dar mayor visibilidá a la xornada.
Depués de la primer edición de la maratón, La Corolla, el Centru Comunitariu de Sangre y Texíos d’Asturies y l’Asociación de Donantes de Sangre de Xixón firmaron un alcuerdu de collaboración. Yera la prueba irretrucable de que’l colexu diba en serio. Los estudiantes, amás, xuntaron los materiales ellaboraos col pasu de los cursos pa dar forma a una esposición que va unos díes daba la "bienvenida" a los qu’echaron un gabitu con una donación. Consiguiéronse trenta bolses, anque hubo qu’echar pa tras bastantes donaciones. "Ye un añu con munchos catarros y notóse", quéxase Natalia Domínguez.
En resumíes cuentes, el gran propósitu ye afalar la cultura de la donación dende edaes tempranes. "La sangre ye un bien mui valiosu que nun podemos fabricar; tienen de ser conscientes de que pueden salvar vides", fae la direutora de La Corolla, satisfecha cola acoyida del proyeutu y l’efectu llamada que causó. "Vinieron donar dellos antiguos alumnos", afirma Natalia Domínguez, qu’al tiempu reivindica cómo los escolinos "tiren" de los sos padres pa que s’animen a participar.
La tarde de la maratón foi "interesante ya intensa, con muncho calor", define Domínguez. Carlos Llaca, direutor de Mocedá y Proyeutos Educativos del Conceyu de Xixón, tuvo presente na inauguración. La iniciativa de La Corolla tien vocación de permanencia y aboga por "arreyar lo mesmo al alumnáu como a les sos families y al entornu social del centru buscando fidelizar a nuevos donantes y afitar un puntu de donación estable na zona".
Y la comunidá educativa quier dir más allá. Una de les sos alumnes, Sara González, propunxo nel Plenu del Conseyu Municipal d’Infancia y Adolescencia la creación d’una rede de colexos de donantes de sangre en Xixón. "Oxalá seyamos el centru que faiga granar too esto", fexo Natalia Domínguez. En La Corolla, les tresfusiones tán llenes de solidaridá.
- La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
- Multado con 200 euros por usa la baliza v16 pero no tener la botella obligatoria a mano: la Guardia Civil vigila los maleteros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego completo de cuandos de acero inoxidable más barato del mercado todo por solo 5,99 euros
- El único hotel 'gran lujo' del norte de España está en un pueblo asturiano de 35 habitantes y atrae desde estrellas de Hollywood a jeques: 'Vendemos la sencillez del campo a clientes de alto nivel
- Multas de 200 euros en el interior del coche pese a detenerse en un semáforo en rojo y arrancar cuando se pone en verde: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Fallece una mujer al caer con su furgoneta por un terraplén en Tineo: sus vecinos habían salido a buscarla al no saber nada de ella
- Luto en Avilés por la muerte repentina de Manu Menéndez, hijo de Manolo Egocheaga
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para la máquina de café italiano espresso más barata del mercado: por solo 24,99 euros