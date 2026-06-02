Radio de cai pa sintir cultura en Lluanco

Los micros de Radio El Crisol, que ye la radio del IES Cristu del Socorro de Lluanco, tomaron la cai. Foi va dellos díes, el miércoles día 28, y too pa facer una xuntanza colos usuarios del centru de mayores gozoniegu y nun llugar perespecial pa los lluanquinos, la plaza de la Torre del reló. Pero non solo hebo micros pa escolinos y mayores, sinon tamién una maratón de radio na que cuntaron con invitaos de renome. Ye más, l’axitador folclóricu Rodrigo Cuevas, un grupu de muyeres xitanes y otres voces sumáronse a la fiesta d’esta emisora escolar qu’emite peles redes sociales, per Spotify y de cuando vez per Youtube como foi nesti programa especial de cuatro hores. Y too baxo los mandos de los técnicos Hamza Bensalah y Marcos García.

Dellos alumnos del IES Cristu del Socorro, en plena grabación. / .

La xornada entamó a les diez de la mañana del miércoles pasáu. A la hora en puntu. Y eso foi porque había enforma que falar y cuntar. L’espaciu "Gozón en femenino" que conduz Jimena Santamaría dio voz a dos madres xitanes, Isabel Jiménez y Lidia Giménez, falaron de los cambeos na sociedá nos caberos años, de racismu y dexaron bien nidio les oportunidaes d’anguaño pa la so etnia y la mocedá: "Hai que siguir y hai qu’estudiar".

Equipu de técnicos ente bambalines. / .

Depués tocó falar de cine y de siguío, "la Recgozadera" que ye un espaciu de música llatina na que Karol Mendoza y Luna Melgarejo ficieren hasta pasos de baille de músiques colombianes. Laurina Gutiérrez, que una xugadora del Real Uviéu femenín, foi la protagonista de "Multideportes" y faló, ente otres histories, de la emoción que sintió al marcar el so primer gol nel Carlos Tartiere.

Mesa de la xornada sobro Migraciones. / .

La radio ye tamién música y d’eso sabe llatín el gaiteru Dani Meré, que tocó xunto a Noah García, alumnu del institutu y artista del tambor asturianu.

Una de les entrevistes más especiales foi la de Rodrigo Cuevas, que cantó col públicu "Soi de Verdiciu" y respondió a les preguntes de Valeria Villaverde, Sara Díaz y Lía Prieto qu’amosaron-y delles cabeceres de la radio Crisol, que son temes suyos, d’un de los asturianos más internacionales nos caberos años. Ente rises y demás, Cuevas tuvo tiempu pa roblar autógrafos, facese semeyes y falar de la so trayectoria.

Depués de Cuevas, tocó rap, rimes y versos fechos pol alumnáu del CRA del Cabu Peñes que se sumó a la fiesta de la radio y la cultura na plaza de la Torre del Reló, onde tamién pasaron pelos micros Antonio Vallano y Margarita López que falaron con Olaya Barrero, Zoe Iglesias y Llara Querol, ente otros, sobro’l nuevu llinguaxe de la mocedá.

"DeRosita" ye un grupu de música de Lluanco que tamién quiso subise al escenario de la radio del Cristu del Socorro. Carlos Monasterio garró la so guitarra y con so voz fexo dos temes n’acústicu y depués faló con Pedro Castaño, alumnu y tamién batería sobre la creatividá, la música nuna charra con "munchu feeling".

L’alderique lliterariu enllenó les ondes de Radio Crisol con media hora pa falar de los llibros "Los Zarapayeiros y los espumeros que seguían la corriente" y "El sueño del jaguar" y otres histories qu’amosaron la vitalidá y les bones maneres de facer radio d’un grupu d’escolinos que tien aficiones estremaes y fúndense nuna idea, la necesidá de compartir les sos inquietudes. Y como too tien que ver col centru nel qu’estudien, afondaron en entrevistes sobre Migraciones porque el Cristo del Socorro desendolca esti tiempu les sos segundes Xornaes de Migraciones. Falaron con Adriana Fernández (presidenta de Matumimi) y Natalia Fernández, que ye axente d’Igualdá de la Mancomunidá de la Sidra y afondaron en propuestes que falen d’inclusión y entendimientu ente persones coles voces de Mael Villaverde, Jimena Santamaría y Samuel Fernández.

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Magar que la radio ye cosa del alumnáu, dellos docentes echaron-yos un gabitu. Nesi grupu atopénse Adara García, Pedro Guil, Héctor Fernández, María José Bango, Sofía González, Julia Castro y Indalecio Santos, qu’amosaron el so compromisu con un proyeutu qu’enllena de vida el centru y tamién la cai. Na Torre del Reló de Lluanco sábenlu bien porque el miércoles pasáu los que pasiaben per ellí, quedaben a escuchar a estos rapacinos que cunten y cuenten y lo mesmo-yos da que facelu nel institutu que na cai que peles redes sociales.