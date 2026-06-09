Conferencia de Jóvenes "Cuidemos el Planeta": un encuentro de escolares comprometidos con la sostenibilidad

Reflexionar, analizar y pasar a la acción. Con esa idea nació la Conferencia de Jóvenes "Cuidemos el Planeta" (CONFINT), un proceso educativo y participativo impulsado a nivel estatal por la Red de Escuelas por la Sostenibilidad (ESenRED) en colaboración con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Cogersa coordina la fase regional, a través de la Red de Escuelas por la Circularidad. Hace unos días, el alumnado de 14 colegios e institutos procedentes de diez concejos asturianos participó en la IV CONFINT Autonómica, que contó con la asistencia de Susana Madera, directora general de Medio Ambiente y vicepresidenta de Cogersa.

En la jornada final que tuvo lugar en Serín, los jóvenes pusieron en común las experiencias y proyectos trabajados durante el curso. Mediante una "Feria de Experiencias", cada centro tuvo oportunidad de presentar las iniciativas desarrolladas en materia de sostenibilidad. Problemas como la presencia de especies invasoras, la importancia de proteger los ecosistemas acuáticos, la contaminación acústica, el uso excesivo de productos de un solo uso o los retos asociados a la calidad del agua y del aire fueron algunos de los asuntos tratados.

Mesa de trabajo para la redacción del manifiesto final de la IV Confint de Asturias / Cedida a LNE

Al final del día, los estudiantes leyeron un manifiesto previamente consensuado, en el que dejaron patente su compromiso: "No solo somos el futuro: somos el presente que ya está cambiando la forma de mirar el mundo", explicaron. La directora general de Medio Ambiente y vicepresidenta de Cogersa, Susana Madera, puso en valor el esfuerzo realizado: "Cuando influís en vuestro entorno, contribuís directamente a construir una sociedad más sostenible, más consciente y más saludable", dijo.

Este curso académico, 5.541 estudiantes de ESO pertenecientes a 16 centros educativos participaron en la CONFINT: el IES Valle de Aller (Aller); CIFP Avilés, Colegio Luisa de Marillac e IES Número 5, de Avilés; IES Luces (Colunga); IES Corvera (Corvera de Asturias); CPEB de Cerredo (Degaña); IES Número 1, Colegio La Corolla e IES Rosario de Acuña, en Gijón; IES Doctor Fleming, IES Leopoldo Alas Clarín y Colegio Amor Misericordioso, de Oviedo; IES Infiesto (Piloña); CPEB Colombres (Ribadedeva); e IES La Fresneda (Siero).

Un programa internacional de participación juvenil

Las Conferencias de Jóvenes "Cuidemos el Planeta" (Confint) constituyen un proceso internacional de participación juvenil y educación ambiental que conecta a estudiantes de distintos territorios para debatir y actuar sobre los retos ambientales y sociales del presente y del futuro.

Las conferencias estatales celebradas hasta la fecha han tenido lugar en Vitoria-Gasteiz (2012), Barcelona (2014), Logroño (2016), Albacete (2018), Madrid (2021), Granada (2023) y Palencia (2025). La próxima cita de ámbito nacional tendrá lugar en 2027.