Xentiquina, la melodía eterna de Nacho Fonseca en Lieres

Nacho Fonseca (La Pola Siero, 1951) gastó la mayor parte de la so vida na enseñanza musical, emperráu en que los más pequeños conozan el cancioneru tradicional asturianu. A finales de los ochenta fundó’l grupu Xentiquina, formáu polos escolinos del colexu públicu del mesmu nome, en Lieres (Siero). Un centru que-y acaba de dar un emotivu homenaxe otorgando’l so nome al aula de música. La iniciativa quier reconocer la trayectoria educativa, cultural y musical del docente y compositor.

Pela izquierda, Aurora García, Nacho Fonseca, Ana Nosti, Noelia Macías, Inés Estrada y Ales Mones, presidente del Ampa. / | L. P.

La decisión supon un reconocimientu a una figura estrechamente venceyada al desarrollu del proyeutu educativu y cultural del colexu. La so direutora, Inés Estrada, sorraya que la so aportación nel ámbitu pedagóxicu y cultural "tuvo una influencia relevante na identidá del colexu" y en delles xeneraciones del alumnáu. Pola agrupación musical qu’entamó pasaron yá más de 200 neños, colos que grabó y publicó dellos discos como "El sapu y la lluna".

Estrada destaca que l’homenaxe va muncho más allá d’un xestu simbólicu. "Falar de Nacho Fonseca ye falar de patrimoniu. Ye la historia viva, por suerte, de la vida y el legáu de Xentiquina en Lieres". Pa la direutora, ye dalgo que se lleva nos xenes, "Sentimos el colexu como una cosa de nueso, pero non los maestros namás, sinón tamién les families, los neños y tolos que pasaron per él. Como quien tien un títulu nobiliariu".

Pero detrás d’esi sentimientu hai muncho más. "Hai un ser humanu grandiosu y mui humilde, porque nunca s’emponderó a él mesmu y realmente ye anguaño yá’l pedagogu del sieglu XXI, el más importante que podemos tener a nivel nacional. Y dígolo como musicóloga, non como maestra, sinón como Inés Estrada". Amesta, amás, que foi un visionariu, porque "lo qu’entamó foi la forma d’enseñar al traviés de la cercanía, del xuegu, del disfrute, de la calidá educativa, pero amás d’una forma significativa, porque nun se t’escaez esi aprendizaxe, como dicen, pa la vida adulta". Nesti sentíu, "ye una persona perimportante, porque creó un métodu col qu’afitó l’aprendizaxe de la nuesa llingua, que ye identitaria".

Inés Estrada asegura que falta una tesis escrita sobre Nacho Fonseca. "Nun podemos dexar que se faiga con Nacho lo que se fexo con Eduardo Martínez Torner, daqué póstumo, y andar sufriendo por recuperar el nuesu legáu. Un legáu que nun ye de Lieres namás, sinón de tolos asturianos". Y conclúi: "El Premiu Princesa d’Asturies de les Lletres tendría de lleválu él".

Xubiláu dende va dalgún tiempu y avezáu a homenaxes y reconocimientos, como’l premiu Andrés Solar (1987) pol so trabayu musical "Seliquín" o al Meyor Cantar en Llingua Asturiana nos XIII Premios de la Música de la Sociedá Xeneral d’Autores (2009), Fonseca nun pudo evitar emocionase na que sigue siendo la so casa. "Ye un arguyu enorme, una sorpresa maraviyosa", reconoció, primero de recordar la so vinculación col centru: “Equí pasé más de trenta años de la mio vida trabayando y fui mui feliz colos rapacinos y rapacines que pasaron per esti colexu”.

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A los neños encamentó-yos que cantaren y disfrutaren, mentanto qu’a los adultos pidió-yos querer "la llingua, amala y respetala". Agora, el so legáu va tar marcáu nel colexu públicu Xentiquina y perpetuáu por una comunidá educativa que sigue tarariando los sos cantares.