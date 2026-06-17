Colegio Palacio de Granda: educación internacional, atención personalizada y reconocimiento entre los mejores colegios de España en 2026

El Colegio Palacio de Granda, ubicado en Asturias, ha sido reconocido nuevamente entre los mejores colegios de España en 2026, consolidando su posición como uno de los centros educativos de referencia gracias a su excelencia académica, su enfoque internacional y su atención personalizada al alumnado.

El centro ha sido incluido este año en algunos de los rankings educativos más prestigiosos del país:

Top 100 Colegios de España 2026 de Forbes.

50 Colegios más destacados de España 2026 de El Español.

Mejores Colegios de Asturias 2026 de Micole.net.

Estos reconocimientos avalan un proyecto educativo que combina innovación pedagógica, desarrollo integral y preparación para los retos del siglo XXI.

Una educación internacional centrada en cada alumno

Uno de los pilares del modelo educativo del Colegio Palacio de Granda es situar al alumno en el centro del aprendizaje. El centro apuesta por una educación personalizada que atiende las necesidades académicas, emocionales y sociales de cada estudiante, respetando sus ritmos, talentos y capacidades.

El Departamento de Orientación trabaja de forma coordinada con profesores y familias para ofrecer un seguimiento individualizado que favorece el bienestar, la motivación y el desarrollo personal del alumnado.

Instalaciones del centro / Nestor Fernández

Bachillerato Internacional y metodologías innovadoras

Dentro de su proceso de internacionalización, Palacio de Granda impulsa la implementación del Programa de la Escuela Primaria (PEP/PYP) del Bachillerato Internacional, una metodología basada en la indagación, el pensamiento crítico y el aprendizaje activo.

Desde las etapas de Infantil y Primaria, los estudiantes desarrollan competencias esenciales para el futuro a través de proyectos interdisciplinarios que conectan el aprendizaje con situaciones reales.

Bilingüismo y aprendizaje de idiomas desde edades tempranas

El bilingüismo constituye otro de los grandes valores diferenciales del centro. Los alumnos desarrollan competencias avanzadas en inglés desde edades tempranas y tienen acceso a un tercer idioma mediante metodologías innovadoras que potencian la comunicación y la proyección internacional.

Esta apuesta por los idiomas prepara a los estudiantes para desenvolverse con éxito en entornos académicos y profesionales globales.

Atención personalizada y desarrollo del talento

El Colegio Palacio de Granda promueve una educación inclusiva en la que cada alumno puede alcanzar su máximo potencial. Los estudiantes con capacidades o talentos específicos reciben acompañamiento individualizado, retos académicos adaptados y apoyo emocional que favorecen su crecimiento integral.

Además, el centro fomenta habilidades fundamentales como la creatividad, la autonomía, el liderazgo, la resolución de problemas y el trabajo en equipo.

Alumnos del centro / NÉSTOR FERNÁNDEZ

Actividades extraescolares para una formación integral

La formación académica se complementa con una amplia oferta de actividades extraescolares que enriquecen la experiencia educativa.

Entre las propuestas destacan:

Hípica..

Música.

Tecnología y robótica.

Artes y creatividad.

Actividades deportivas.

Estas iniciativas contribuyen al desarrollo físico, cognitivo y social del alumnado en un entorno dinámico y motivador.

Una comunidad educativa global gracias a ISP

Palacio de Granda forma parte de International Schools Partnership (ISP), una red educativa internacional presente en más de 20 países.

Esta pertenencia permite compartir buenas prácticas, impulsar la formación continua del profesorado y acceder a recursos educativos innovadores que fortalecen la calidad académica y la visión global del proyecto educativo.

Excelencia educativa en Asturias

Ubicado en un entorno natural privilegiado, el Colegio Palacio de Granda destaca por ofrecer una educación de calidad que combina innovación, bienestar y atención personalizada.

Los rankings nacionales han valorado especialmente:

La excelencia académica.

El enfoque internacional.

El impulso del bilingüismo.

Las metodologías activas de aprendizaje.

Las modernas instalaciones.

El desarrollo integral del alumnado.

Gracias al compromiso conjunto de docentes, estudiantes y familias, el centro continúa consolidándose como una de las mejores opciones educativas en Asturias y en España.

Rankings / Cedida a LNE

Sobre el Colegio Palacio de Granda

El Colegio Palacio de Granda es un centro educativo de referencia en Asturias que ofrece una formación integral basada en la excelencia académica, la innovación pedagógica, el bilingüismo y la atención personalizada. Su objetivo es preparar a los alumnos para afrontar con éxito los desafíos de un mundo global, desarrollando tanto sus competencias académicas como personales.