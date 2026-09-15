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Actualidad de los colegios asturianos

En el colegio Xosefa de Xovellanos, en el barrio gijonés de Nuevo Roces, el estreno era doble el pasado miércoles. Y es que no solo estrenaban curso, también colegio. Un centro impulsado por el Principado y que ha supuesto una inversión de 16,52 millones de euros (más otros 165.000 euros destinados a una primera fase de dotación de mobiliario).

En el colegio Xosefa de Xovellanos, en el barrio gijonés de Nuevo Roces, el estreno era doble el pasado miércoles. Y es que no solo estrenaban curso, también colegio. Un centro impulsado por el Principado y que ha supuesto una inversión de 16,52 millones de euros (más otros 165.000 euros destinados a una primera fase de dotación de mobiliario).

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El colegio Dulce Nombre de Jesús, en Oviedo, ha comenzado un nuevo curso escolar con la ilusión y la energía de sus alumnos, que regresan a las aulas con ganas de reencontrarse con sus compañeros y profesores y afrontar nuevos retos. Las primeras jornadas han estado marcadas por la alegría de volver a compartir experiencias, aprender y crecer juntos.

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Padres e hijos nerviosos a partes iguales. Así se vivió la primera jornada escolar del Colegio Los Campos, de Gijón. Tras la gran reforma del centro que tuvo a los alumnos trasladados al Colegio Asturias el pasado curso, las nuevas instalaciones sorprendieron a las familias que tenían ganas por conocer el nuevo aspecto del centro. "Teníamos ganas de volver", contaban los alumnos.

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En el Instituto de Educación Secundaria "Cuenca del Nalón", en La Felguera, algunos empiezan nueva etapa escolar con ganas de hacer "Educación Física porque me gusta el deporte, sobre todo el fútbol", contaba Illán Andreu, quien empieza 1° de la ESO. Un nuevo curso que empieza con ganas e ilusión por volver "al cole y al insti".

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