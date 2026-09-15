Extraescolares: ¿cuántas son demasiadas?

Cuando termina la jornada escolar, para muchos niños comienza una segunda agenda. Inglés, fútbol, natación, música, robótica, danza... La oferta de actividades extraescolares es cada vez más amplia y las familias buscan en ellas una oportunidad para completar la formación de sus hijos, descubrir nuevas aficiones o facilitar la conciliación. El problema aparece cuando la agenda infantil empieza a parecerse demasiado a la de un adulto.

Las extraescolares pueden aportar numerosos beneficios. Practicar deporte favorece un estilo de vida activo; aprender un instrumento desarrolla la disciplina y la creatividad; los idiomas permiten ampliar conocimientos y comunicarse en otros contextos. También son espacios donde los niños hacen amigos, aprenden a trabajar en equipo y descubren intereses que quizá no aparecen durante las horas lectivas.

La clave, sin embargo, está en el equilibrio. No existe un número universal de actividades que pueda considerarse excesivo, porque cada niño tiene unas necesidades, una edad y un ritmo diferentes. Lo que sí debería hacer saltar las alarmas es una agenda que deja poco espacio para el descanso, el juego libre, la familia o incluso para aburrirse.

Porque el tiempo sin actividades programadas también cumple una función. Jugar, imaginar, leer, salir al parque o simplemente no tener nada que hacer permite desarrollar autonomía, creatividad y capacidad para tomar decisiones. Una infancia completamente organizada puede acabar generando cansancio y hacer que actividades pensadas para disfrutar se conviertan en una obligación más.

Otro aspecto fundamental es escuchar a los propios niños. No todas las actividades que gustan a los padres interesan a sus hijos. Obligarles a mantener una extraescolar que rechazan puede convertir una experiencia enriquecedora en una fuente de frustración. Por eso, conviene revisar periódicamente cómo se sienten y si siguen disfrutando de lo que hacen.

También es importante evitar que las extraescolares se conviertan en una prolongación de la exigencia académica. El tiempo después del colegio no tiene por qué estar dedicado siempre a aprender algo nuevo. A veces, la mejor actividad puede ser aquella que simplemente les permite divertirse.

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La pregunta, por tanto, no debería ser "¿cuántas extraescolares puede hacer mi hijo?", sino "¿tiene tiempo suficiente para ser niño?". Encontrar ese equilibrio permitirá que deporte, música, idiomas o cualquier otra actividad cumplan su verdadera función: sumar experiencias y bienestar, no llenar cada minuto de la semana.