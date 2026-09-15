Los hábitos saludables empiezan en la mesa

La vuelta al colegio supone recuperar horarios, madrugar, retomar las actividades extraescolares y dejar atrás la cierta flexibilidad alimentaria propia de las vacaciones. Para niños y adolescentes, regresar a la rutina también implica volver a unos hábitos de alimentación ordenados que ayuden a mantener la energía y la concentración durante la jornada escolar.

El primer consejo pasa por recuperar poco a poco los horarios habituales. No conviene esperar al primer día de clase para cambiar de golpe las rutinas. Adelantar progresivamente la hora de acostarse y de levantarse facilita la adaptación y permite recuperar también unos horarios regulares para las comidas.

El desayuno es otro de los grandes protagonistas de la mañana. Después de varias horas de sueño, el organismo necesita energía para afrontar las primeras horas de clase. Un desayuno completo puede incluir un lácteo, fruta y algún alimento rico en hidratos de carbono, como pan o cereales, priorizando opciones poco procesadas. No se trata de comer mucho, sino de comenzar el día con variedad y equilibrio.

A media mañana, el almuerzo escolar debe ser sencillo y práctico. Una pieza de fruta, un bocadillo pequeño o un lácteo pueden ser alternativas adecuadas, evitando convertir los productos ultraprocesados y las bebidas azucaradas en una costumbre diaria.

También es importante prestar atención a la comida y la cena. Una alimentación equilibrada debe incluir frutas y verduras, legumbres, cereales, huevos, pescado, carnes y otros alimentos saludables, combinados de manera variada a lo largo de la semana. Involucrar a los niños en la planificación y preparación de algunas comidas puede ser, además, una buena oportunidad para que conozcan nuevos alimentos y desarrollen autonomía.

La hidratación tampoco debe quedar en segundo plano. El agua debe ser la bebida de referencia, especialmente durante las horas de colegio y la práctica deportiva.

Por último, conviene recordar que los buenos hábitos se construyen en familia. Comer juntos siempre que sea posible, mantener horarios relativamente estables y evitar que las pantallas ocupen el centro de las comidas son pequeñas decisiones que pueden marcar una gran diferencia.

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La vuelta a las aulas es, en definitiva, una buena oportunidad para empezar de nuevo: no con dietas ni prohibiciones, sino con rutinas sencillas, alimentación variada y hábitos que puedan mantenerse durante todo el curso.