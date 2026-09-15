El recreo también educa: cómo aprender jugando
El patio es un espacio para relacionarse, tomar decisiones, resolver conflictos y desarrollar la creatividad a través del juego
L. L.
Durante unos minutos, los libros y las pizarras quedan atrás. En el patio aparecen carreras, conversaciones, juegos, risas y también pequeños conflictos. El recreo es mucho más que una pausa entre clases: es otro escenario educativo en el que los niños y adolescentes aprenden mientras juegan y se relacionan.
En ese tiempo aparentemente libre se desarrollan habilidades que difícilmente pueden enseñarse de la misma manera en un aula. Negociar las reglas de un juego, respetar turnos, aceptar una derrota, resolver una discusión o incorporar a un compañero son experiencias cotidianas que ayudan a construir autonomía y habilidades sociales.
El patio es también un lugar donde se ponen a prueba las relaciones entre iguales. Por eso, observar qué ocurre durante el recreo puede ofrecer a los docentes información valiosa sobre la convivencia del centro. Detectar situaciones de aislamiento, conflictos repetidos o dificultades para integrarse permite intervenir antes de que determinados problemas vayan a más.
Cada vez más centros prestan atención, además, a cómo se organiza este espacio. Crear zonas para diferentes tipos de juego, incorporar propuestas inclusivas o evitar que determinadas actividades ocupen todo el patio puede favorecer que más alumnos encuentren su lugar.
Y queda una última lección: jugar también es aprender. En un momento en el que las agendas infantiles están cada vez más organizadas, disponer de unos minutos para correr, imaginar, conversar o simplemente jugar con otros compañeros es también una parte importante de la educación.
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