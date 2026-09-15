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La vuelta al cole: mochilas llenas y nuevos comienzos

El regreso a las aulas marca el final de las vacaciones y devuelve a las familias a la rutina, entre la ilusión por reencontrarse y el reto de afrontar un nuevo curso

Niños en su vuelta al cole. | | FREEPIK

Niños en su vuelta al cole. | | FREEPIK

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L. L.

Oviedo

Después de varias semanas de vacaciones, las aulas vuelven a llenarse de voces, mochilas y reencuentros. La vuelta al cole supone para miles de estudiantes el regreso a la rutina, pero también el comienzo de una nueva etapa cargada de expectativas. Para las familias, septiembre significa recuperar horarios, organizar actividades y afrontar los gastos que acompañan al inicio del curso.

Uno de los momentos más esperados por los alumnos es el reencuentro con sus compañeros. Después del verano, volver a ver a los amigos se convierte en uno de los principales alicientes. Para los más pequeños, además, entrar por primera vez en un colegio o cambiar de etapa puede despertar una mezcla de nervios, curiosidad e ilusión.

"Tenía ganas de volver porque quería ver a mis amigos, aunque también me daba un poco de pereza madrugar”, cuenta Marta, una alumna de 12 años. Como ella, muchos estudiantes deben acostumbrarse de nuevo a levantarse temprano, preparar los deberes y mantener una rutina diaria.

Los padres también viven estos días con cierta intensidad. La compra de libros, material escolar, uniformes y ropa supone un esfuerzo económico importante. A ello se suma la necesidad de cuadrar los horarios laborales con las entradas y salidas del colegio y las actividades extraescolares.

Los profesores, por su parte, afrontan el inicio del curso con la responsabilidad de recibir a sus alumnos y preparar los primeros días de clase. El objetivo no es únicamente comenzar las materias, sino crear un ambiente que facilite la adaptación y permita establecer las normas y dinámicas del aula.

La tecnología también está cada vez más presente en las clases. Ordenadores, tabletas y plataformas educativas forman parte de la vida escolar de muchos estudiantes, aunque los centros continúan combinando estas herramientas con los tradicionales libros y cuadernos.

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La vuelta al cole, por tanto, es mucho más que regresar a las aulas. Es recuperar hábitos, asumir nuevos retos y volver a compartir experiencias después del descanso estival. Para algunos será un curso de cambios; para otros, una oportunidad para empezar de cero. En todos los casos, septiembre abre una nueva página que estudiantes, familias y profesores escribirán juntos durante los próximos meses.

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