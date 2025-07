Correr no es de cobardes: el atleta lavianés Héctor Moro ya ha recaudado más de un cuarto de millón para causas solidarias

Ver a Héctor Moro es ver un lienzo lleno de tatuajes. Pero todo la tinta que adorna su cuerpo no sería suficiente para plasmar sobre el papel toda la trayectoria solidaria que este atleta lavianés atesora en casi tres lustros. Ha recaudado desde 2012 más de 250.000 euros para diversas causas, y aunque dice estar en un momento de reflexión y de dejar paso a otras actividades solidiarias, Moro sigue tienendo los playeros preparados para ayudar a quien lo necesita.

"En el año 2012 fue cuando empecé con estos retos con los que pretendía utilizar el deporte como herramiento para recaudar fondos para varias causas", rememora el atleta. Su primera prueba fue una carrera entre su Laviana natal y los Lagos de Covadonga, 101 kilómetros con los que reacudó 4.000 euros para la investigación contra el cáncer. "Empezó todo por mi padre, que ya falleció y que padeció cáncer", explica Moro, que a sus 45 años, sigue quemando zapatillas sobre el asfalto tanto por pasión como por devoción.

En estos casi 15 años de trayectoria solidaria, Moro ha recaudado más de 250.000 euros para diversas causas -"estaré ya cerca de los 300.000", confiesa-, y aunque la principal ha sido investigar para luchar contra el cáncer, no ha sido la única. Por el camino se ha volcado con diversas causas, y colaborado con muchos colectivos. Le han dado el premio "Impulso" de la asociación contra el ELA, ha realizado retos para lograr dinero contra la fibrosis quística o la eclerosis múltiple, o recorrido kilómetros solidarios por la asociación Galbán, que quiere ofrecer mejores condiciones a los niños enfermos de cáncer. Pero como el propio Moro relata, el principal destino del dinero que ha donado, más de 120.000 euros, han ido a parar al Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias, del que es "Benefactor de Honor".

Causas puntuales

"Me gusta pensar que cuando haga un examen de conciencia, pueda ver que he aportado cosas para tener un mundo mejor", confiesa el atleta lavianés. Un examen que visto desde fuera se merece un sobresaliente. Porque Héctor Moro siempre está cuando se le necesita, y no solo corre para grandes causas, sino que también se deja las piernas cuando las historias personales le mueven el corazón. Fue el caso del niño entreguino Enol: "Hicimos una prueba para recolectar fondos para que sus padres pudieran comprar una grúa y facilitarle la vida al pequeño, que tiene una enfermedad rara".

Héctor Moro, segundo por la izquierda, subiendo al Angliru uno de sus retos solidarios / LNE

También pateó kilómetros para logar una beca para una joven investigadora, Vanesa Cepas. "Iban a despedirla de su trabajo, y logramos que gracias a esas carreras, apareciese una beca y a día de hoy sigue investigando", recuerda Héctor Moro. En total, calcula, "habré hecho más de 60.000 kilómetros".

Futuro

A sus 45 años, "los 50 ya van asomando", bromea, Moro reconoce estar en una etapa de "impasse" en materia solidaria. "Cuando yo empecé casi no había actividades deportivas para recaudar fondos para esta causas médicas o sociales, pero ahora mucha gente las está haciendo, así que creo que es hora de apartarse a un lado", apunta el atleta lavianés.

Sin embargo, aunque quiera, ese corazón de deportista, bombeado por sangre minera solidaria, le hace desdecirse en pocos segundos. "Bueno, la verdad es que ahora en agosto tenemos otro reto", explica. Será junto a su amigo Roberto Camblor, con el que recorrerá en bicicleta parte de la carretera N-634 entre Cantabria y Galicia, con el objetivo de lograr fondos para la Asociación Asturiana contra la Esclerosis Múltiple. "Tenemos una amiga que está padeciendo esta enfermadad y vamos a intentar aportar nuestro granito", apunta el lavianés.

Y a nivel deportivo, Héctor Moro quiere seguir siendo el asturiano con más maratones (42 kilómetros y 195 metros) completadas. "Hasta el momento, oficiales, llevo 72, y quiero seguir afianzando esa cifra", señala desde Gandía, donde descansa unos días tras cancelarse una prueba que iba a realizar en el circuito de Cheste para 40 deportistas consagrados y con un currículum demostrable. En lo que pocos atletas se podrán acercar es a ese lado solidario que Moro pone en cada zancada que da en la vida.