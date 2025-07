Julio García, Alcalde de Laviana: "Nuestro objetivo es que en Laviana la gente viva bien, con calidad de vida, desde los mayores a los niños; con servicios y equipamientos adecuados"

Julio García (PSOE) es alcalde de Laviana desde 2017, cuando dio el relevo al actual presidente del Principado, Adrián Barbón. Desde entonces ha ganado dos elecciones municipales. El de Laviana es el único ayuntamiento de las Cuencas con un pacto estable, el que los socialistas mantienen con IU. Sobre la mesa, muchos proyectos: desde la recuperación de La Chalana a la transformación del pozo Carrio.

-¿Cuáles son las fortalezas del concejo de Laviana?

-Fortalezas hay muchas. Por destacar las más llamativas mencionaré los paisajes, los servicios, la hostelería, las buenas comunicaciones, que se han mejorado en estos últimos años y, por supuesto, la hospitalidad de sus gentes. Uno de los principales objetivos que siempre buscamos es que Laviana sea un sitio atractivo para vivir. Y cuando digo que la gente quiera vivir aquí, me refiero tanto a los que han nacido en Laviana, como los que han salido por Laviana en su juventud, o los que vienen a trabajar por el entorno. Para ello cuidamos tanto a una pareja joven, como a una persona mayor, a una adolescente, a un nenu, para que todos tengan respuesta a sus necesidades. Hablamos de educación, de cultura, de ocio, de deporte, de servicios. Pienso que Laviana reúne todos esos requisitos y cumple con creces para que las personas y las familias arraiguen en el territorio. Tenemos mucha suerte de que la gente de aquí, de Laviana, siga queriendo quedarse, aunque trabaje fuera. Además, estamos atrayendo a otras personas, jóvenes que ven en el concejo un sitio para desarrollar un proyecto de vida y mayores que lo ven como un lugar ideal para jubilarse. Y todos ellos son bien recibidos.

-Dos años de pacto de gobierno con IU, ¿qué balance hace?

-Tengo que destacar el buen entendimiento, estamos trabajando como un único equipo, indistintamente de que algunos seamos del PSOE y otros de IU. Y tenemos bien claro cuál es el objetivo, que es sacar adelante todo lo que podamos por Laviana.

Deportes

-Hablaba de deportes, de que se hace un esfuerzo importante en esta materia.

-Es una de nuestras prioridades. Somos un territorio muy deportivo, hay muchos practicantes. Basta recordar los más de 300 críos que tiene el Alcava (fútbol), los casi 200 que hay en atletismo o los 100 del baloncesto. Ahora, por ejemplo, tenemos adjudicadas las obras de la renovación del césped artificial del campo del Alcava. Son unos 250.000 euros. Ya tocaba hacerlo, y este verano se cambiará. Luego tenemos también adjudicado por 260.000 euros la culminación de las pistas de atletismo. A lo que ya está hecho incorporaremos las instalaciones para velocidad, saltos, y lanzamientos, además de una construcción auxiliar, que hará de almacén.

Julio García, en el parque de Pola de Laviana. / Miki López

-¿Cómo van las relaciones con el Real Titánico?

-Tenemos reuniones periódicas, y ya tenemos muy encauzada una notable inversión para el campo de fútbol de Las Tolvas. Estamos trabajando para poner en marcha un convenio para que ellos, como directiva, como club, puedan hacer actuaciones de mantenimiento. Por otra parte, también está el patrocinio en las camisetas, que queremos aumentar la cantidad que reciben. Es complicado para los equipos conseguir los recursos para competir. Por eso, merecen un aplauso todas las personas que están sacando adelante al Titánico, al Alcava, al atletismo, baloncesto, ciclismo... sus entrenadores, directivas, son de admirar.

-¿Qué hay del polideportivo?

-Hace unos años era la envidia de las Cuencas, pero ahora se está quedando viejo. Tenemos algún problema en la cubierta que se está intentando resolver, y por desgracia, todo a la vez no se puede hacer. Pero sí quiero dejar un mensaje claro: el deporte es una prioridad, en total las inversiones este año alcanzarán los 750.000 euros. Y no hay mes que no haya una competición deportiva importante, gracias a la gente de la que hablaba antes, y al apoyo del Ayuntamiento.

-Más sobre deporte. ¿Cómo van funcionando los "Senderos del Carbón", la red de rutas para bicicleta de montaña?

-Tenemos un club muy importante de ciclismo, que involucra a mucha gente, que está funcionando bien y con el que tenemos un convenio, a través del cual se impulsan competiciones y el mantenimiento de los senderos. Son unos 160 kilómetros, más o menos, los que hay de rutas, pero queremos que sean kilómetros de calidad y eso no es sencillo de mantener. Tenemos que dar un salto de calidad, porque "Senderos del Carbón" es un proyecto transversal, deportivo, pero también turístico. Queremos implicar a la sociedad, desligarlo un poco del Ayuntamiento, buscando una fórmula, tipo consorcio, fundación... Además, hay que unir recursos con otros concejos, que también apuestan por el ciclismo, por la bicicleta. Sería positivo para todos.

El alcalde de Laviana, durante la entrevista. / Miki López

Cultura

-Del deporte a la cultura, ¿cómo va el Cine Maxi, tras haberlo comprado por fin?

-No voy a decir todo lo que nos costó, el tiempo que se tardó en llegar a un acuerdo, porque ya todo el mundo lo sabe. Esta legislatura nos marcábamos como objetivo: primero, la adquisición y luego reformar, hay que darle un lavado de cara, tanto a la fachada como al tejado, una cubierta provisional, de la que ya tenemos hecho el proyecto y vamos a sacarlo en breves a licitación. Estamos hablando de una inversión de 100.000 euros, solo para este lavado de cara. Ya tenemos el proyecto, y en breve saldrá a licitación. Esperamos que las obras empiecen tras el verano.

-¿Y a partir de ahí?

-El segundo compromiso fue a crear una comisión donde consensuar el uso que le vamos a dar al Cine Maxi. Es un edificio de más de 1.000 metros cuadrados, por lo que es importante que todos los sectores culturales de Laviana, junto con expertos externos, nos ayuden a definir qué es lo que queremos hacer con el Maxi. Contando con la ayuda del Principado, que ha contratado una consultoría especializada en materia cultural, para elaborar un documento base con el que trabajar. Cuando esté claro qué hacer, se impulsará su reforma integral.

Servicios

-Hace casi un año Cogersa se hizo cargo de la recogida de basura. ¿Cómo está funcionando?

-Ya podemos hacer una valoración, y es muy positiva. Están llegando normativas de Europa, con potenciación del reciclaje que no podríamos afrontar por nuestros propios medios. Con Cogersa sí podemos hacerlo. Ya está en marcha un punto limpio móvil y tenemos avanzadas las negociaciones para instalar un punto limpio fijo en el entorno del pozo Carrio, en Barredos. Además, esto nos ha permitido reorganizar nuestros propios departamentos.

-¿Qué se ha hecho?

- ¿Consecuencias de que Cogersa recoja la basura? Nos permite liberar a personal de la plantilla municipal para poder reforzar la limpieza. Hace poco se firmó un convenio para regular las condiciones de los trabajadores y ahora prestamos un servicio más adecuado a las necesidades de Laviana. También nos permite dedicar recursos para invertir en maquinaria. Hace un mes adquirimos una baldeadora, además de otra barredora y una denominada “barredora peatonal”, que estamos dedicando solo para Barredos. También hemos recuperado la brigada de limpieza para los pueblos, que ya está funcionando y con la que esperamos llegar a unos 80 o 90 localidades.

-Hace un año hablaba también de una nueva brigada, la de mantenimiento. ¿Ya funciona?

-Sí, tenemos a cuatro operarios dedicados exclusivamente a la mejora de aceras, reposición de baldosas... Llevan trabajando tres meses por zonas. Desde el lunes, además, empezamos con la reposición y mejora de los tramos adoquinadas, que se colocaron hace casi 20 años, hay ya hay zonas deterioradas. Se está haciendo un esfuerzo importante también con el asfaltado de calles. El próximo mes se van a invertir 250.000 euros en la zona de Solavega/Palomares. Ya se ha iniciado el plan de señalización, muy importante, repintando pasos de peatones, líneas de carga y descarga, reposición de señales... Son otros 60.000 euros de inversión. Ahora se está trabajando desde la calle Libertad hasta Barrefos.

-Hablando de esta calle, ¿cómo ha resultado el cambio de sentido?

-Está funcionando mucho mejor, se facilita el acceso a varios pueblos (Rebollá, Pando, La Sartera...). No hay que olvidar tampoco el motivo de los cambios que se hicieron, que es dar más espacio a las personas. Por ello ya hemos llegado a un acuerdo, con la Asociación de Comerciantes, para reforzar la calle como eje comercial. Se está redactando el proyecto, y vamos a darle un cambio importante a este vial para hacerlo aún más atractivo.

-¿En qué consiste?

-En la colocación de mobiliario urbano que delimite el carril por el que tienen que pasar los vehículos, que señale las zonas de carga y descarga y que destaque, claramente, las zonas por donde tienen que ir los peatones. Va a ser un cambio importante. Por plazos, tendremos que esperar a 2026, pero el esfuerzo creo que va a merecer la pena, y se va a dar respuesta a las sugerencias que hicieron distintas asociaciones, y a tener muy en cuenta las necesidades del comercio.

Burocracia

-Una de las quejas recurrentes de los ayuntamientos es la del exceso de burocracia. ¿Es para tanto?

-Sí, es una queja de todos, y de los medianos y pequeños en particular. A nadie se le escapa que las nuevas normativas que vienen de Europa limitan la capacidad de actuación de las administraciones más pequeñas. Pero tan importante como eso son las personas, en este caso los técnicos, que tienen la responsabilidad de interpretar esas reglas y facilitar que se puedan hacer las cosas cumpliendo con la legalidad. En los ayuntamientos hay dos partes: los políticos, que estamos para identificar las necesidades de los vecinos del territorio, y los técnicos, que están para encajar en la ley esas necesidades. Ahora podemos decir que hay coordinación entre esos dos pilares de la Administración, y eso se está notando. Se están ofreciendo soluciones a la población de forma mucho más ágil. En definitiva, hay técnicos que dificultan el desarrollo de la Administración poniendo trabas y entorpeciendo, mientras que otros son más sensibles a las necesidades de la ciudadanía.

-¿De cuánto dinero disponía el Ayuntamiento y no podía gastar?

-Pues el año pasado era de unos 2 millones de euros y ahora es cuando estamos pudiendo empezar a invertirlo, un año después. Esto es un claro ejemplo de la respuesta anterior. Cuando el personal es sensible, se facilita la llegada del dinero al ciudadano.

-Ponga algún ejemplo.

-Hemos sacado a licitación la renovación de los parques infantiles, era una necesidad imperiosa. Si por algo nos caracterizamos es por ser sensibles en cuestiones como esta, ahí tenemos la labor del Consejo de la Infancia y la Adolescencia. Vamos a destinar cerca de medio millón a esta renovación, que beneficiará al parque de Los Príncipes, al de Barredos y al de Solavega. El objetivo, con los plazos que hay, es tenerlos terminados en noviembre, las obras una vez se contraten tendrán tres meses de ejecución.

La Chalana

-Un tema que preocupó estos últimos meses fue el proyecto de La Chalana. ¿Cómo se ha resuelto?

-Por fin comenzó la obra, que costó sangre, sudor y lágrimas sacarla adelante. Estoy muy contento. Muy contento porque los técnicos de Hidrográfica y de la empresa adjudicataria (Excade) fueron capaces de consensuar una actuación que permite mantener el muro. Había una parte de la sociedad de Laviana que entendía que su eliminación aumentaba los riesgos, estaban preocupados. A pesar de que los estudios realizados indicaban lo contrario. Pero considero que también es importante el arraigo histórico al “muro de La Chalana”. Estoy satisfecho porque fueron capaces de hacer las modificaciones necesarias para integrar esta solución, que resuelve estas preocupaciones. Por un lado, se mantiene el muro y por otro, se es fiel al proyecto de renaturalizar el Nalón y hacerlo más accesible en esa zona.

-¿Podrá pasar el Descenso Folklórico, el 23 de agosto, por la zona, con la obra en marcha?

-La gente de la obra sabe perfectamente que tienen que adecuarse a que ese día se pueda pasar, sí. El ritmo de la obra se adaptará a esta circunstancia.

-¿Y la gente podrá bañarse en La Chalana?

-No hay que andar con paños calientes. Ese es el objetivo que siempre hemos perseguido y para eso está diseñado el proyecto. Por un lado, queremos hacer de ese entorno una zona amigable, que se pueda bajar al río, un área recreativa, pasarela para cruzar al otro lado... y el que quiera bañarse, podrá bañarse.

-Como ya ocurre en Puente d'Arcu.

-Exactamente. A ver, hay que ser realistas. No va a haber mil personas bañándose, como hace décadas, pero el objetivo es que sea un lugar de esparcimiento, un lugar de recreo, unir también esta zona con el paseo a Puente d'Arcu y el centro de cría de la trucha, y por supuesto, tener dos zonas para bañarse, en La Chalana y La Coaña.

AgroCarrio

-Otro de los grandes proyectos para Laviana es AgroCarrio, la transformación del pozo Carrio en centro de empresas agroalimentarias. ¿Cómo va?

-En mayo tuvimos la gran noticia de que AgroCarriorecibía 4 millones de euros para rehabilitar sus edificios, la propuesta que más dinero logró en la convocatoria de los fondos de Transición Justa. Estamos hablando ahora con ellos para ampliar plazos. En un año es complicado licitar una obra tan grande, de 4 millones, y ejecutarla. Ya solo su plazo de realización, según el proyecto, sería de 15 meses. Estamos en contacto con ellos para tramitar esta ampliación.

-¿Para cuándo se espera ver sus frutos, una vez plantada la semilla?

-Evidentemente, para mí, va más despacio de lo que me gustaría, pero entiendo que hay que poner unas bases firmes para que el proyecto fructifique. Ahora, desde el Principado y las empresas que forman AgroCarrio, se están involucrando también con la sociedad local en la iniciativa. Tenemos claro que vamos a sacarlo adelante porque es importante para el concejo y para la Cuenca, y todos nos esforzaremos porque así sea.