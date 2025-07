Laviana: pasado, presente y futuro de un concejo que avanza.

Laviana ha sido siempre un concejo con alma. Su gente y su historia ha estado ligada desde los primeros momentos a los recursos agroalimentarios y minerales, como nos cuentan los túmulos megalíticos de La Baúga o Cayacente, ambos de la Edad del Bronce. Siglo a siglo, nuestro concejo fue avanzando hasta donde estamos hoy en día. Por ejemplo, en el año 1344 se funda la puebla que nos caracteriza, de ahí que la capital se llame Pola (Puebla) de Laviana. Ya a finales del s. XIX e inicios del s. XX, llega el ferrocarril, y con él el desarrollo minero e industrial. Una época de profundos cambios socioeconómicos que nadie mejor que Armando Palacio Valdés supo describir en su novela La Aldea Perdida. Hoy, cuando en Asturias estamos totalmente inmersos en un nuevo ciclo de transformación económica y social, Laviana está en el centro de las oportunidades.

Como Consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno de Asturias, y como vecino comprometido con el lugar donde vivo, escribo este artículo con motivo del lanzamiento de una nueva sección dedicada a nuestro concejo. Escribo desde la convicción de que Laviana encarna como pocos territorios el modelo de desarrollo que impulsamos desde el Ejecutivo autonómico: una economía más innovadora, verde, diversificada y con futuro. Una Asturias de concejos vivos, que ofrecen calidad de vida, oportunidades de empleo y servicios públicos sólidos. Sólo hace falta haber trabajado fuera de España unos años para darse cuenta de estas fortalezas.

En el ámbito industrial, Laviana forma parte activa de esa Asturias que apuesta por la reindustrialización desde un nuevo enfoque, el de la tecnología y el de la innovación. Con incertidumbres en el futuro, sí, pero con la certeza de que estamos dirigiéndonos hacia un modelo productivo mucho más diverso que el que teníamos hace 20 años. Ahí están los datos laborales, con mínimos en el paro y máximos en la afiliación a la seguridad social desde hace 17 años, y con un sector como el industrial que aporta casi el 21% del valor añadido bruto de nuestra economía. Y es que si en Asturias sabemos de algo, es de industrializar procesos. Desde la Consejería estamos trabajando para que el espacio industrial e innovador en torno al Pozu Carrio no solo exista, sino que se llene de contenido. No ha sido ni es un proceso sencillo, pero avanzamos con pasos firmes hacia que proyectos basados en innovaciones tecnológicas puedan crecer e industrializarse en nuestro concejo.

Por otro lado, Laviana tiene un buen posicionamiento como destino para nuevos modelos de emprendimiento ligados al entorno rural, al teletrabajo, a la sostenibilidad y al cuidado del territorio. Proyectos en sectores como la economía del dato, el turismo activo o la agroalimentación de calidad o la digitalización encuentran aquí terreno fértil, con el respaldo de políticas públicas que promueven el relevo generacional, el propio emprendimiento en sí, la formación continua y la empleabilidad.

La calidad de vida es sin duda el gran activo de nuestro concejo. Vivir aquí es tener a un paso todo un patrimonio natural en forma de montañas, senderos, ríos, sendas y rutas. A eso se le suma unas redes educativa y sanitaria públicas, que garantizan bienestar. También para el cuidado de nuestros mayores. Como cabecera de comarca, Laviana cuenta además con una vida cultural diversa, dinámica y una sociedad civil que participa activamente en la vida local.

No nos queda más que avanzar y a mí me enseñaron a no perder el tiempo protestando, sino en emplearlo en trabajar, en construir y en lograr objetivos, ya sea en la ciencia o en la política. La puesta en marcha de esta sección en LA NUEVA ESPAÑA es una oportunidad para seguir contando al resto de la región lo que hacemos bien en Laviana. Para mostrar que somos un concejo moderno, acogedor y con visión. Porque las personas que vivimos en Laviana no queremos ser solo parte de la historia: queremos ser protagonistas del futuro.