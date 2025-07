LA NUEVA ESPAÑA estrena una edición digital con toda la información de Laviana

LA NUEVA ESPAÑA crece. El periódico líder en Asturias amplía su oferta dentro de su apuesta por llevar a los lectores la mejor información de lo que ocurre en la región, sin por ello olvidar nada de lo que pasa en el resto de España y el mundo. Desde hoy está a disposición de los lectores LA NUEVA ESPAÑA de Laviana, una edición nativa digital con la mejor cobertura informativa de un concejo que combina su tradición industrial con el atractivo de ser la puerta de entrada al parque natural de Redes.

La propuesta editorial de LA NUEVA ESPAÑA es única en la prensa asturiana y una de las más amplias y variadas de todo el país. Sus cinco ediciones multiplataforma, con versión en papel y en web, abarcan toda la geografía regional en un esfuerzo informativo que no tiene competidor: Las Cuencas, Oviedo, Gijón, Avilés y Comarca y resto de Asturias, con secciones de Oriente y Occidente. La oferta informativa se complementa con once ediciones hiperlocales exclusivamente en la web, las dedicadas a Laviana, Siero, Llanera, Villaviciosa, Corvera, Cangas del Narcea, Grado, Salas, Ribera de Arriba, La Corredoria y Gijón Oeste. Pero el abanico de opciones informativas de LA NUEVA ESPAÑA no acaba ahí. El canal Asturias Exterior ofrece la mejor información de todos los asturianos y amantes de la región que viven por el mundo, de los que se fueron en las últimas décadas y de los descendientes de quienes se marcharon hace ya décadas en busca de un futuro mejor.

LA NUEVA ESPAÑA de Laviana nace en la web, fácilmente accesible para todos los lectores desde el móvil, la tableta o el PC. Pero la edición de papel seguirá ofreciendo como hasta ahora la mejor información de Laviana para que los lectores puedan acceder a sus contenidos favoritos en cualquiera de los soportes.

El periódico de más de 12.000 lavianeses

Esta nueva edición quiere ser el periódico digital de los más de 12.000 lavianeses, así como de todos los lectores interesados en su rica vida social, económica y deportiva. LA NUEVA ESPAÑA de Laviana ofrecerá no sólo las mejores noticias del concejo, sino también reportajes, análisis y opiniones. Todo ello con vídeos, galerías de fotos y elementos multimedia propios de un moderno medio de comunicación digital.

Las ediciones locales cuentan con el aval de los lectores desde hace ya más de tres décadas. LA NUEVA ESPAÑA puso en marcha en 1991 la primera edición comarcal de la prensa asturiana, la de "Avilés y Comarca". Tras su éxito, siguieron las de Gijón y Las Cuencas, que ahora se completan con las de Oviedo y el resto de Asturias.

Ahora estas ediciones son multiplataforma, ya que a su tradicional versión en papel se suma otra en la web con actualizaciones las 24 horas del día y los 365 días del año. Su éxito llevó al periódico a poner en marcha en 2021 la primera edición nativa digital de la prensa asturiana, la dedicada a Siero. Tras ella siguieron todas las demás hasta la edición de Laviana que llega hoy por primera vez a las pantallas de los móviles, las tabletas o los PC de los asturianos.

Acceder a la nueva edición digital del periódico preferido por los asturianos es tan sencillo como pinchar en cualquiera de los enlaces a LA NUEVA ESPAÑA de Laviana que aparecen en la portada de lne.es o en la sección de Cuencas de nuestro periódico o tecleando directamente lne.es/laviana.