Tolivia, paraíso de la cerveza: "Es como una gran familia, un ambiente muy especial"

«Préstame pola birra» fue la frase más repetida en Tolivia durante su Festival de Cerveza Artesana. La cita, un fijo en el calendario de los aficionados a esta bebida, cumplía doce ediciones por todo lo alto.

A la izquierda, Mar Sánchez, de La Txika de la Cerveza. Arriba, la peña L’Artesana con sus invitados irlandeses, Daniela y Ciaran. A la derecha, Diego Díaz y Yanina Cabutti de Castreña Brewing Company. | FERNANDO RODRÍGUEZ

Hasta el pueblo lavianés se desplazaron una veintena de productores de toda España. Junto a ellos estuvieron un gran número de artesanos venidos de toda Asturias. Los autobuses habilitados durante todo el día desplazaron a cientos de personas. El buen tiempo propició que la asistencia fuera multitudinaria.

Desde el propio Tolivia y alrededores, llegaron varios productores: Cascayu, Sacavera, Pumarón y Peruyera. «Nosotros hacemos solo 90 litros aquí en casa, en el pueblo y, normalmente, los cuatro locales que estamos aquí solo lo hacemos para el Festival», indicó Maro Buelga, de la Peruyera. Junto a ellos, estuvo gente de toda España como Castreña Brewing Company, que era la primera vez que venían. «Estamos de estreno aquí en Tolivia y la verdad que estamos muy contentos de estar participando. Nos hemos encontrado con un mundo de cerveceros y un ambiente muy especial. Se vive una energía muy linda», comentó Diego Díaz, artesano de la cervecera berciana.

También hay hueco para los «nómadas», esas pequeñas compañías que no tienen fábrica propia y elaboran sus cervezas por encargo en otras más grandes. «Llevo viniendo aquí cuatro o cinco años y me encanta. Me reencuentro con gente que para mí son como mi familia. Hay mucha hermandad, antes durante y después», destacó Mar Sánchez de La Txika de la Cerveza, de Bilbao.

Otro de ese pequeño gran grupo es Diego Aladro de Espron, una cervecera casina que da servicio a los vecinos de Campo de Caso. «Ya es el tercer año viniendo. En nuestro caso tenemos una cerveza muy parecida a las comerciales, ya que en el bar es la que los paisanos toman a diario», subrayó el artesano que produce 3000 litros al año.

De Irlanda a Laviana

De igual forma Tolivia se ha convertido en un punto de reunión para amantes de la cerveza de todo el mundo. «Unos vecinos nos han acogido y nos encanta. Vamos a volver cada año. La música, la gente, "Los Berrones"... Nos presta mucho», explicaron Daniela B. y Ciaran Warner, dos irlandeses que estuvieron disfrutando de las cervezas artesanas con la peña L’Artesana Alimentu pal Alma.

Mar Sánchez, de La Txika de la Cerveza / Fernando Rodrí­guez

También hay fijos que repiten todos los años. «Es la tercera vez que venimos y repetimos por la mezcla de cerveza y música», señaló Miguel Rodríguez, de Pola de Laviana.