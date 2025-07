Laviana: un lugar para volver

El mundo, en fin, todos los mundos, no son más que una encrucijada de caminos. Caminos que van, que vienen, que se entrecruzan y bifurcan más allá del horizonte y se separan del lado de acá de alguna atardecida. Trochas, veredas, senderos: formas, al cabo, del camino: posibilidades y renuncias. Cuando uno emprende la marcha en alguna dirección está abandonando otras opciones y señuelos, y abriendo, sin embargo, la puerta del retorno.

Por ello, cada vez que se abre una guía o un libro de viajes al uso acaba quedando entre los dedos del lector un poco del polvo de los atajos, alguna brizna del polen de los árboles lejanos: restos de la incomodidad del viaje, despojos del encuentro del viajero con la naturaleza y su personalidad. Pero, aparte estas incomodidades, un viaje supone siempre un punto de ruptura, una forma de dividir el mundo en dos mitades y de poner lindes al tiempo. Por eso, tras cada viaje, se almacenan en el desván de los recuerdos unas cuantas emociones, un paisaje, una charla al atardecer y acaso, en un buzón, mil kilómetros más allá, una postal o un correo electrónico esbozan, en dos palabras, tanta belleza recordada, tantas sensaciones distintas y distantes; quizás tanto cansancio.

Pero, a pesar de todo, se emprende el periplo una y mil veces, insistiendo hormigueantemente en esa capacidad de todo viaje de abrir ámbitos inéditos a la vida. Un paraje, un recodo del camino, una sombra: motivos que incitan a la pausa, que llaman al viajero con la voz de lo desconocido y que invitan a remansar los ritmos de la vida cotidiana.

Y existen lugares que, por unas causas o por otras, por su propia idiosincrasia o por la combinación de factores, están especialmente dotados para acoger al viajero. Para plantear una apuesta de paz y ofrecer al visitante un amplio juego de sorpresas.

Tal ocurre con Laviana, un concejo que, por derecho propio, como vemos, se ha convertido en motivo literario sin entregar a cambio más que belleza.

Claro que, cuando uno emprende viaje a Laviana, consciente del destino, sabe definitivamente lo que busca, sabe lo que va a encontrar. Cuando, en cambio, se accede a Laviana por primera vez, acaso por azar, y se llega a alguno de sus pueblos, acomodándose en cualquiera de sus rincones y dejándose absorber por su paisaje, no es fácil hurtarse a la necesidad de volver. Irremediablemente.

Laviana no es, pues, lugar de paso. No es el destino que busca el turista nervioso que colecciona postales, que dispara diapositivas de lugares reconocibles y que encierra en su móvil los tópicos de las vacaciones de todos sus vecinos.

Laviana es un lugar para volver, un destino recurrente, un punto de referencia. Un sitio, en suma, que no sorprende salvo por su naturalidad; que no asombra excepto por su hospitalidad y que abre los brazos únicamente a quien no tiene prisa. Los que huyen de las guías de viaje y de las oficinas de turismo convencionales acaban encontrando su destino en Laviana y descubriendo la singularidad de todos sus rincones: esos pueblos que apenas se asoman a los mapas —Boroñes, Solano, La Aldea, Paniceres, Soto de Lorío, Ribota, Fresnedo, Meruxal, La Reondina, Mardana, Sayeo y tantos, tantísimos otros—, esos escorzos y ángulos del paisaje que parecen esconderse del curioso, esos prados en los que el verdor y la sombra de los avellanos es más que tópico y, especialmente, esas dos referencias inexcusables de la naturaleza en toda su dimensión: Peña Mea y Peña Mayor, sin olvidar jamás la cinta de plata del Nalón hoy felizmente olvidado de aquellas aguas negras que festoneaban su entorno minero. Pero acaban, por demás y sobre todo, entrando en contacto con sus gentes —un rato de conversación desenfadada, una ironía a prueba de escándalo— y con sus formas de vivir y compartir.

Cuando uno ha charlado con un paisano de Laviana y compartido una botella de sidra, sabe que habrá de volver en cuanto pueda: en ese momento se acaba comprendiendo que viajar no es sólo hacer turismo ni pasar de largo.