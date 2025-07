Caleya, la I+D+i de la cerveza asturiana: ya ha elaborado 215 variedades desde su fábrica de Langreo

En el Tolivia Fest, la marca langreana Caleya llevó una "West Coast IPA" llamada "Monroe" que se alzó con el premio a Mejor Cerveza del Festival. Esta es una de las 50 variedades que la cervecera puede sacar en un año, y fue un guiño a la fidelidad de un local ubicado en Vitoria. "Siempre buscamos homenajear a personajes icónicos del mundo del cine o del arte, pero en este caso también quisimos tener un detalle con el Bar Naski, un bar de Vitoria que nos apoya y que tiene muchas imágenes de Marilyn Monroe", comenta César García, uno de los propietarios de Caleya.

Desde que comenzaron, han sacado 215 cervezas distintas divididas en 1075 lotes y lo que llama la atención es que cada una tiene su propio proceso de creación. "Empezamos con una idea en la que ofrecemos un producto distinto de los que hay en el mercado. Evaluamos los tipos de maltas, los tipos de lúpulos, el proceso y la graduación alcohólica que podrías tener. Una vez hecho eso, revisamos un portfolio que tenemos con los distintos estilos de cerveza y buscamos cuál podríamos explotar", aseguran desde la cervecera.

Uno de los lotes de la variedad "Monroe", ganadora en el Tolivia Fest / Javier Canal

Una vez localizado el tipo de cerveza que se quiere crear, se busca el arte que va a tener y las relaciones entre el producto y la idea. "Vemos lo que puede encajar y lo que no. Por ejemplo, tuvimos una temporada con cervezas negras que estaban más vinculadas con el mundo de la minería. Cuando utilizamos lúpulos americanos, buscamos algo relacionado con el cine. Jugamos con lo que hay", subrayan sus creadores.

A lo largo del año, se busca sacar una novedad cada semana. Esto son alrededor de 50 cervezas en 365 días, ya que alguna vez se puede fallar, pero en general se busca ofrecer productos exclusivos y limitados. "Son cervezas que solo se hacen una vez, son una tirada limitada. A veces puedes repetir tiradas en función del resultado que tuvo, el éxito en redes sociales... Lo importante es que aprendemos de cada cerveza que hacemos", afirma García.

Actualmente, el 70% de lo que se produce se queda en Asturias, mientras que el 30% restante sale fuera, casi todo al territorio nacional, donde se han convertido en uno de los referentes de cerveza artesana del norte de España. También venden a Bélgica y Holanda. "Creemos que la claves está en la innovación, en que buscamos otros sabores y aromas, también tenemos unos diseños llamativos y coloridos y le damos a la gente la posibilidad de que tenga otras experiencias no culinarias a la hora de probar distintos sabores", indican desde Caleya.

Pegatinas de algunas de las 215 variedades elaboradas por Caleya. / Javier Canal

Para alcanzar estas experiencias, es clave tanto el lúpulo como los cereales. La combinanción de ambos, junto con los distintos métodos de fabricación, ofrecen un sinfín de posibilidades hasta alcanzar los 214.000 litros que hicieron el año pasado. "Hay muchas variedades de lúpulo en función de dónde se cultiven y son muy importantes como los distintos tipos de cereales, la levadura y el proceso de malteado. Todo ello nos otorga distintos matices a la cerveza y combinando unos elementos con otros, tenemos muchísimas combinaciones", explican sus creadores.

Nuevas cervezas en el horizonte

Ahora mismo, en Caleya están trabajando en cuatro nuevas cervezas que hagan las delicias de todos los amantes de la "birra" artesana. "Lo último en lo que estamos trabajando es en una 'hazy session IPA', una cerveza muy bebible, de aspecto más turbio y sabor afrutado que tiene unos lúpulos que la convierten en una opción perfecta para la época estival. También estamos probando con el puré de fruta. En estos casos es como hacer un batido. Es un estilo llamado 'smoothie sour' en el que se mezcla cerveza con frutas", añaden los socios de Caleya.

César García mira algunos de los barriles que están a punto de salir de la fábrica a bares de toda España / Javier Canal

En cuanto al futuro, por el momento no tienen en mente nada más que seguir creando y produciendo. La posibilidad de dar un salto parecido al de Dougall's, en Cantabria, que junto con su fábrica tiene un restaurante no es, de momento, factible. "Nos encantaría tener un lugar en el que el cliente pueda probar lo que se hace aquí en la fábrica. Y de paso ver las instalaciones. Lo valoramos, hicimos un estudio, pero no lo vimos muy claro. Tendríamos que ir a una localización, una nave que tuviera un poco de terreno exterior y ahí sí que se podría", aclaran sus fundadores.

Producción

Además, la inflación actual de los precios también les ha afectado. Durante los últimos años han decrecido. Pasaron de tener años en los que produjeron 238.000 litros en un año, a los 214.000 del pasado año. "La realidad es que este 2024 decrecimos respecto al 2023 y el 2025 no está siendo mejor que el año pasado. Hay una importante inflación y vemos que el consumidor tal vez prefiera tirar a cervezas más baratas que a las artesanas, que son más caras. Por el momento, no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro", sentencia César García.