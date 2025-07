El campus del Baloncesto Laviana, un éxito de participación y formación: "Damos cabida a todos para practicar este deporte"

Dice el rapero Nach en su canción "Juega" que "vivir es competir de forma noble" y para lograrlo hay que entrenar y formarse. Es por ello que el Club Baloncesto Laviana ha puesto en marcha, otro año más, su campus de verano, en colaboración con FIMBA, una organización que fomenta el baloncesto en toda Asturias, y cuyo responsable es Diego Piccardo.

La idea es acoger a todo el mundo, sin importar el nivel o los años que se lleve practicando este deporte. "No buscamos un campus de élite. Nosotros damos cabida a todos esos niños que empiezan porque si no tuviesen nuestro campus no tendrían sitio para formarse. Lo que nos interesa es seguir acercando el CB Laviana a todos para que se animen a jugar con nosotros", cuenta Moisés Sánchez, responsable del club.

En esa línea, la entidad trabaja en repartir a todos en función de su edad y su nivel. "Tenemos 6 grupos de trabajo divididos por edad y por nivel. Los entrenamientos se realizan en 5 sedes. La base está en el colegio Maximiliano Arboleya, en Barredos. Allí tenemos un pabellón grande y un pabellón mini. Además de ese, contamos con otras dos pistas y la principal en el polideportivo municipal de Laviana, la pista de La Avenida y la pista del colegio Elena Sánchez Tamargo", indican sus organizadores.

Los entrenamientos se centran en mejorar la técnica de salida, bote y tiro a canasta / CB Laviana

Fruto de ese buen hacer, este año han tenido 60 jóvenes apuntados con un solo objetivo: disfrutar del verano con una pelota naranja en la mano. "Ha sido un éxito. Tuvimos 60 chicos y chicas de toda Asturias desde los 7 años hasta los 17. Unos 32 eran internos, la mayoría eran de Gijón, Avilés, Oviedo, Llanera, Cangas de Onís, pero otros eran de distintos puntos de España. El resto era jugadores de nuestro club", explican sus promotores.

Para ello, cuentan con un staff técnico formado por 10 entrenadores que acompañan a estos chicos y chicas durante el campus para ayudarlos en su progresión. "La mayoría de los técnicos son del club, incluso dos de ellos forman parte de la selección asturiana, lo que nos da cierto nivel al conjunto de los entrenadores. También contamos con dos técnicos, una del Atlética Avilesina y otra del Villa de Mieres que ya llevan varios años repitiendo", destaca Moisés Sánchez.

Actividades de todo tipo

Pero no todo es baloncesto, también se llevan a cabo distintas actividades que permitan el desarrollo completo de los jóvenes. "Un día fuimos a Gijón, al museo del ferrocarril y luego a la playa. Aprovechamos los espacios que tenemos aquí en el concejo cuando fuimos a la playa fluvial en La Coaña. Igualmente, organizamos la gymkana, los concursos de habilidad, los torneos de pingpong o del juego de la rana… Todo para dar dinamismo y diversión fuera de la cancha", apuntan desde el CB Laviana.

Los participantes del campus en la visita al Museo del Ferrocarril / CB Laviana

Sin embargo, el tiempo a veces juega en su contra y toca improvisar sobre la marcha para no suspender las actividades. "El 3x3 nocturno que lo celebramos siempre el jueves de 22.00 a medianoche en el parque de la Avenida, para dar difusión en el centro de Laviana, tuvimos que realizarlo en el polideportivo municipal debido a la lluvia", matizan los organizadores.

Desde el club, conciben este campus como una extensión del fin de temporada y una forma de atraer a la chicos y chicas a practicar baloncesto. "Buscamos que el campus sea también de captación para que más gente se anime a practicar el baloncesto. Este año hemos terminado con 110 jugadores y ya estamos captando más para los equipos femeninos que masculinos", aseveran sus promotores.

Mejoras de cara al futuro

También se han planteado distintas mejoras para seguir creciendo. "Vamos mejorando, aunque podríamos hacerlo aún mejor tanto dentro como fuera de Laviana. Tenemos un campus de calidad, pero el objetivo sería aumentar hasta 100, estos últimos años tenemos en torno a 60, pero es el salto que deberíamos de dar. Creemos que con el staff que tenemos ahora mismo podríamos asumir hasta 80", adelanta Moisés Sánchez.

Además, este tipo de actividades se prolongan durante el año con los cursos de tecnificación con la idea de ayudar en el crecimiento de los jugadores. "Nosotros durante la temporada hacemos tecnificación los martes durante dos horas en el pabellón para la mejora de la técnica individual", subrayan.

Crecer siempre es complejo. Hace falta solucionar un problema de falta de pistas, "tenemos algún problema, porque compartimos muchas pistas con el fútbol y otras actividades. Nosotros estamos creciendo de manera importante y nos vemos más apretados. Es por ello que nos encantaría poder tener alguna pista más para hacer tecnificación y ayudar a los jugadores con la formación", manifiestan desde el CB Laviana.