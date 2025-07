Cristina Alonso, portavoz del PP en Laviana: «La entrada de Laviana en Redes no tendría solo ventajas; habría que analizarlo»

Cristina Alonso es la portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Laviana, formaciónque cuenta con tres representantes en el Pleno municipal, y presidenta de la junta local del partido. En 2003 se incorporó a la Corporación municipal, de la que formó parte desde entonces salvo entre 2011 y 2015; ejerce también como portavoz del PP en la Mancomunidad Valle del Nalón.

Estamos en el ecuador del mandato. ¿Qué valoración hace?

Una de nuestras críticas al equipo de gobierno es por estar sin presupuestos. Estamos en el tercer trimestre de 2025, los presupuestos no están ni se les espera y a día de hoy no sabemos cuál es el grado de ejecución de las cuentas. En un Pleno celebrado en diciembre del año pasado nuestro grupo preguntó por el inicio de la negociación para las cuentas municipales y nos dijeron que sería en breve, después de la Navidad, pero no sabemos de qué año. Hay que recordar que los presupuestos son el instrumento político por excelencia, que conllevan negociaciones con la oposición.

¿Qué opina del pacto PSOE-IU?

No notamos una mayor diferencia de cuando no había pacto. Lo que se aprecia es que desde la bancada de IU no se hacen las críticas feroces que se lanzaban antes al PSOE.

¿Cuáles son las propuestas fundamentales del PP para Laviana?

Hay muchas cosas que se tienen que mejorar. Como el arreglo de viales que tanto en Pola como en otros núcleos del concejo son más que necesarios. Por ejemplo, la calle que pasa por delante del juzgado, que con el cambio de circulación es una de las zonas obligadas de paso, está intransitable. El casco urbano, en general, necesita una intervención importante. Y aunque en la renaturalización del río Nalón en La Chalana por fin se encontró una solución que contentase a vecinos, Confederación y a las instituciones, nosotros no nos quedamos solo ahí, queremos que sea solo un primer paso. Reclamamos recuperar la zona de baños de La Chalana, que no es lo mismo que una playa fluvial.

¿Cuál es la idea?

Una playa fluvial sería complicada por los requisitos administrativos que exige, pero recuperar la zona de baños sería la guinda del pastel. Y para acabar de hacer el pastel antes hay que hacer la masa, que sería esta renaturalización, que es necesaria, pero hay que ir mucho más allá. No va a ser como en los años 50, con cientos de personas bañándose allí, pero habría que potenciar el eje La Chalana- Puente de Arco, que tiene una gran afluencia de gente, como zona de ocio. Podría ser interesante para los vecinos del municipio, del valle del Nalón y los visitantes.

¿Qué uso se le podría dar al antiguo Cine Maxi?

Lo que no podemos hacer desde los estamentos políticos es decidir los fines y destinos del municipio sin contar con los vecinos. En Laviana tenemos, por suerte, un tejido asociativo muy activo y muy importante y hay que contar con él para decidir el uso que se puede dar a ese inmueble. Nosotros presentaremos nuestras propuestas para que se puedan analizar. La adquisición del edificio del Cine Maxi por parte del Ayuntamiento la llevaba el PP en el programa electoral desde hace muchos años.

¿Funciona la reciente reorganización del tráfico en Pola de Laviana?

Apoyamos desde el principio el proyecto Arcadia 2030 porque ya se vio en otras ciudades que la peatonalización trae mejoras. Había problemas en la antigua reorganización, con la calle Libertad con circulación en sentido Barredos, porque había vecinos de varios pueblos que tenían que dar mucha vuelta para llegar a sus domicilios. Se consideró que era mejor un cambio de sentido (hacia La Chalana). Asumimos esa decisión y la situación ha mejorado, por lo menos para esos vecinos afectados. Nosotros considerábamos, y lo seguimos haciendo, que lo mejor era el doble sentido.

¿Qué necesita Laviana para atraer a más visitantes?

Estamos integrados en el plan de sostenibilidad turística del valle del Nalón. Laviana es la puerta de Redes. Estamos, geográficamente, en medio de los cinco concejos del Nalón, pero ya no solo es cuestión geográfica, es de identidad real. Estamos en el centro de Asturias, con alta montaña a diez minutos y playas cerca. Está bien que el turismo venga, pero no podemos vivir solo del turismo. Uno de los objetivos importantes sería el de tratar de atraer población. De hecho, vemos que a núcleos de la zona rural está viniendo gente a vivir de muchos sitios y muchos de ellos hacen teletrabajo. Y para eso tenemos que hacer mejoras en la conectividad y no solo en los núcleos rurales, también hay problemas con la fibra en el casco urbano.

¿Es partidaria de la integración del concejo en el Parque Natural de Redes?

Soy cautelosa porque habría que valorar las ventajas y los contras. No son todos pros el entrar en un parque natural. Habría unas limitaciones y unos condicionamientos que habría que hablar con posibles afectados.

¿Qué cambios hubo en la vida municipal desde que se incorporó a la Corporación?

Hay diferencias. Cuando llegué nos tocó una época de bipartidismo y si bien había redes sociales no era como ahora. Las redes sociales están bien, pero el debate político tiene que ser cara a cara. Antes se tenía claro dónde se tenía que hacer la política. No me parece bien que los concejales nos enteremos de cuestiones municipales por la calle y no porque nos lo transmita el equipo de gobierno.