Roberto Vázquez, portavoz de Foro en Laviana: "Sin recibir nada a cambio, no sé si a Laviana le favorecería ser parte de Redes"

Han pasado dos años desde las elecciones, ¿qué cosas se están haciendo bien en Laviana?

Como oposición cuesta valorar la actuación del gobierno municipal cuando no tenemos un traslado de información completa, hay bastante ocultismo. La mayoría de las veces nos enteramos por la prensa de las acciones que se llevan a cabo en Laviana, por lo que es difícil valorar cómo se hacen. Desde 2023 solo ha habido un presupuesto. Es verdad que el Ayuntamiento está muy estresado por un tema de personal, pero sacaron un presupuesto y un crédito extraordinario y llevamos viviendo de ese presupuesto hasta el día de hoy. A pesar de ello, yo creo que este período no ha sido del todo malo. Había dinero y las cosas propuestas, en la mayor parte, yo las veo positivas. Hay cosas que la gente demandaba desde 2023 y están llegando ahora.

Y en lo opuesto, ¿qué se está haciendo mal?

Hay demandas que todavía no se han resuelto, como la situación con los parques infantiles y la carpa para proteger del sol. Han sacado la licitación, pero, claro, hasta después del verano nada, por lo cual otro año perdido. Y aun así, las carpas que protegen del sol creo que no están metidas dentro del proyecto. Otro aspecto a mejorar es la transparencia y la modernización del sistema informático. Entras en la web del Ayuntamiento y no hay ni web de transparencia. No hay ningún pleno colgado desde 2023. Hay un calendario en el que te pone las fiestas y demás, pero te encuentras con textos de concejales que ya no lo son. También con normativas y tasas que no están actualizadas. Eso es lamentable y más ahora cuando mucha gente no puede ir hasta el Ayuntamiento a preguntar cosas, porque somos un concejo residencial, ya no es obrero, mucha gente tiene que salir a trabajar a la zona centro de Asturias.

¿Y cómo podría solucionarse?

Lo primero es ampliar los horarios. Luego podría plantearse algo parecido a lo que hay en Siero, donde también gobierna el PSOE. Hace poco anunciaron que instalarían unos cajeros para hacer trámites en el Ayuntamiento fuera de horario. También sería necesario mejorar informáticamente.

Y sobre otras medidas, ¿qué plantea Foro?

Para mí, una de las mejores actuaciones históricas que hubo en el Ayuntamiento en estos 45 años fue la acera que va desde Barredos hasta Tiraña. Habría que hacer lo mismo con El Condado hacia el colegio, para mejorar el acceso para los niños. También sería necesario darle una vuelta al carril bici. El que hicieron es inútil. Deberían comunicar una distancia de entre 2 o 4 kilómetros. Son efectivos cuando sirven para comunicar y tendría sentido con El Condado, con Villoria o con Barredos. Por otro lado, hemos perdido un montón de hectáreas en los montes públicos en Peñamayor, Carrio y Peña Mea. Habría que plantearse recuperar espacio para el sector primario, más que nada porque si se logra tener más en ganado extensivo, teniendo pastos y terrenos, se pueden recibir ayudas, tener el ganado arriba en buen estado y con buen alimento. Y en cuanto a infraestructura deportiva, debería haber un complejo unido. No debería estar todo desperdigado. Por un lado están Las Tolvas, cerca de allí el campo del Alcava, pero las piscinas están lejos y el velódromo más todavía.

¿Cómo ve la actuación en el río Nalón con la playa fluvial?

Aquí creo que hay que tener una perspectiva histórica con lo que es la zona de baños de la Chalana. Tuvo ese sentido en los años 60 cuando no estaban hechos los pantanos, no había piscinas y era una zona estupenda. Pero ahora mismo tienes a los pescadores todo el día reivindicando que haya más caudal, pero no se puede garantizar. Hay unos pantanos que son recurso eléctrico, que están cedidos a unas empresas hidroeléctricas que miran por sus intereses. La Confederación sería la que tendría que imponerlo, pero ya dijo que no. Esto, al fin y al cabom es una renaturalización que va a quedar preciosa. Otra cosa es que cualquiera que quiera se puede tirar al río, pero no habrá socorrista. No va a haber mantenimiento como zona de baños. Esa es la realidad. Yo apoyo la renaturalización de la zona, pero ahí no nos engaña nadie. No va a haber debajo de La Chalana ninguna poza ni ningún trampolín.

Se cumple un año desde que Cogersa comenzó a gestionar la recogida de basuras, ¿cómo valora la gestión?

El problema con el servicio de recogida de basuras es que se empezó a desmantelar en tiempos de Barbón como alcalde de Laviana. Yo creo que desde un principio querían deshacer ese servicio en el Ayuntamiento y pasárselo a Cogersa. Al final lo consiguieron. Ha mejorado porque, si tenías un servicio en desmantelamiento, por poco que hagas va a ser mejor. Pero se ha perdido mucho dinero durante estos años pasados desmantelándolo y dando un servicio de mala calidad.

¿Y cómo han vivido el cambio en la reordenación del tráfico?, ¿se ha notado alguna mejora?

En Laviana no había ninguna demanda ni ningún problema. El Ayuntamiento encargó un proyecto para conocer la situación que costó 17.810 euros. En el Consistorio ninguno hemos leído ese informe. Solo lo conoce el Alcalde y su grupo municipal. Nosotros lo pedimos en su día y no tenemos ni idea de lo que aparece en él sobre si era bueno o malo. Tampoco si se había mejorado en temas de contaminación o en temas de movilidad. No sabemos nada y sí que nos hubiese gustado saberlo.

¿Es partidario de la inclusión de Laviana en el parque de Redes?

Habría que conocer primero qué supuso para Caso y Sobrescobio. Y quiénes fueron los que salieron beneficiados de eso. Si vamos a tener condicionantes y limitar las acciones y el uso de esos montes sin recibir nada a cambio, pues no sé hasta qué punto beneficiaría al concejo.

Volviendo a Pola de Laviana, ¿qué le parece la renovación del Cine Maxi?

Yo quiero ser prudente. Ya tenemos otros casos de reformas como se hizo en el Coto Musel o en el Centro de interpretación del Alto Nalón, que lleva 17 años vacío. Yo voté a favor cuando se aprobó y pedí que hubiese implicados con iniciativas privadas que planteasen ideas para ver hasta dónde se podía llegar y en qué podíamos ayudar. Igual sueno algo pesimista, espero que salga bien, pero habrá que verlo con el tiempo, porque no se hizo nada.