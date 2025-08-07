El campo de fútbol del Alcava, en Laviana, renueva su césped: así es la obra que beneficiará a 300 jóvenes deportistas

Las obras de sustitución del césped del campo de fútbol del Alcava ya están en marcha. "Se trata de unas instalaciones que desde 2007 no habían sido intervenidas y que necesitaban de una renovación total del césped, que presentaba importantes desniveles, además de la filtración de gravillas", señaló el gobierno local.

También el sistema de riego del campo presenta "graves deficiencias, en especial en los aspersores, que impiden el riego del campo en su totalidad", añadieron los responsables municipales. que también aludieron a los cierres del campo, que comparten pared con el polideportivo municipal. "Se encontraba con grietas y desconchones que habían producido humedades en el interior de la instalación municipal y derrumbes en el campo de fútbol". Las redes de recogida de balones también serán sustituidos por otras nuevas debido a su deterioro.

"La solución técnica, que se ejecutará en los próximos días, dará comienzo con la retirada del césped actual, saneamiento de las capas granulares del drenaje y la colocación de un nuevo césped artificial de última generación para conseguir un nivel de drenaje del agua de lluvia y unas pendientes óptimas", indicaron fuentes municipales.

A continuación se recolocarán los elementos de juego y señalizaciones. También se finalizará con los acabados exteriores del estadio, redes perimetrales y revestimiento de paredes.

Presupuesto

El presupuesto de esta obra es de 260.000 euros y tiene un tiempo de ejecución de tres meses. Se espera que al inicio de la temporada, en el mes de septiembre, ya se pueda jugar en el campo del Alcava.

Desde 1993, el Alcava trabaja con el fútbol base de Laviana habiendo nacido como fusión entre los distintos clubs de la zona "para impulsar y potenciar la cantera de los jóvenes futbolistas. Casi 300 niños se forman en este club que se ha convertido en el de referencia de la zona".