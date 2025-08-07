Foro exige responsabilidades por el "desastre ecológico" en el centro de cría de la trucha en Laviana

"El río Nalón baja con un caudal inasumible desde hace semanas. Las denuncias se han sucedido, y nada se ha hecho. Hasta que, como era previsible, ha pasado lo que se veía venir, un desastre ecológico y una vergüenza institucional", aseguró el secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ante la muerte de alrededor de un millar de truchas en el centro de cría de Laviana por falta de agua procedente del canal de Coruxera. El diputado denunció la "irresponsabilidad, desidia y negligencia del Gobierno del Principado" .

Pumares exigió la "depuración inmediata de responsabilidades en la Consejería competente" y la puesta en marcha inmediata de medidas urgentes de recuperación del canal de Coruxera y la garantía de caudal mínimo para el centro ictiológico. También considera necesaria la "colaboración activa" con la Asociación de Pescadores y Amigos del Nalón, que gestiona las instalaciones de La Chalana, para reparar los daños y asegurar la continuidad de su labor repobladora.

El parlamentario de Foro remarcó que "los gestores públicos deben responder por su inacción". "Si una asociación tiene que usar bombas de agua por la falta de caudal y nadie del Gobierno actúa, es evidente que alguien no está haciendo su trabajo. No se puede seguir mirando hacia otro lado mientras nuestros ecosistemas se mueren", manifestó.

Pumares hizo hincapié en el "inmenso esfuerzo de los pescadores locales, que durante todo el año han trabajado para cuidar, criar y liberar vida en nuestros ríos" y lamentó que "el abandono del Principado lo echase todo por tierra".