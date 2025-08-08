El consenso del libro de los hechizos: Laviana organiza un taller en el que los niños aprenden a reciclar y a tomar decisiones de forma democrática

El verano en Laviana está repleto de actividades para niños y adolescentes de todas las edades. Y entre ellas está el taller de cartoneras para crear tu propio libro con materiales reciclados. Comenzó este miércoles y termina hoy viernes. Durante estos tres días los participantes, mayores de 10 años, han aprendido nociones de reciclaje a la vez que desarrollaban su creatividad todos juntos, como grupo.

A la hora de empezar a crear las ideas es muy importante hacer que se sientan cómodos. "Nosotras hacemos muchas veces ese trabajo de decirles que pueden votar todas las veces que quieran. Creemos que es una forma buena de organizarse, porque si descartamos las demás posibilidades y estamos pendientes de que salga la nuestra, no funciona. Si te gusta el rosa, el azul y el verde, puedes votar a los tres. Sin embargo, si no te apetece el negro, pues no lo votas y ya está", explica Beatriz Sanjuan del Colectivo Tres Brujas, que se encarga de la actividad.

Alex Sánchez, Mateo Liebana y Óscar González durante el taller / Javier Canal

Una vez establecidas las reglas, los niños deciden lo que quieren hacer durante el taller. "En esta ocasión han decidido hacer una especie de calendario con hechizos relacionados con sus cumpleaños y sus momentos de más felicidad. Como querían añadir más información llegamos a la idea de crear un almanaque y cada uno tiene asignado un mes, de esta forma pueden incluir más cosas", comenta la coordinadora.

Cuando uno entra en el aula en el que trabajan los niños hay mucho silencio. Todos están concentrados en poder desarrollar sus ideas mientras votan y escuchan las propuestas del resto. En estos días han demostrado tener una "actitud totalmente colaboradora y respetuosa".

Además de la propia creatividad, también aprenden sobre reciclaje y cómo dar una segunda vida a lo que tienen por casa. "Todo los materiales son reutilizados. También traemos formatos que les ayuden a desarrollar su imaginación como una caja de sobres de té hueca que sirve para almacenar de todo o una baraja unida que forma un diorama. Esto les pareció muy chulo y les sirvió para desarrollar piezas que se pueden enlazar", indica la monitora.

Ana Sánchez prepara los materiales para el almanaque / Javier Canal

Para la creación del calendario, se han elegido distintos hechizos que los elaboran al azar. Sacan sílabas de una caja y las mezclan hasta crear una o dos palabras que les gustan. Igualmente, aprovechan tanto materiales del taller como los que hay en casa para poder imprimir su estilo a sus creaciones.

Y una vez terminado, solo hace falta decidir cómo mostrarlo al mundo. "Al ser un proyecto colectivo no se lo pueden llevar a casa porque solo hay un ejemplar. Así que lo que hacemos normalmente son exposiciones que también se hacen con cartoneras. Es decir, lo colgamos en la pared con cartón. Hacemos mobiliario de este material junto con carteles en los que se explica quién ha hecho esos proyectos y de qué manera", subraya Sanjuan.