La Guardia Civil crea cantera en Laviana

"¿Quién de vosotros quiere ser Guardia Civil cuando sea mayor?". Esa era la pregunta más repetida durante la exhibición que hizo la Benemérita en el patio del Colegio Elena Sánchez Tamargo para los niños que participan en la Escuela de Verano que organiza el Ayuntamiento de Laviana.

Hasta 46 niños de 4 a 12 años, junto con 12 monitoras, estuvieron disfrutando y conociendo la labor de distintas secciones del cuerpo. "Hemos traído una dotación de la agrupación de tráfico, otra de la unidad de investigación criminal, también han venido agentes del Seprona, correspondientes tanto a la zona de Nava como de Laviana y, por último, los compañeros del puesto de seguridad ciudadana", comentó Juan José Camporro, capitán jefe de la Guardia Civil en Langreo.

Los niños se subieron a las motos e hicieron sonar la sirena / Javier Canal

El primer puesto por el que pasaban trataba de los responsables de tráfico. Allí, los agentes les enseñaron cómo parar a un coche y hacer un test de alcoholemia. Al terminar, también subieron a los niños a las motos. Una vez montados les mostraron cómo se ponen las luces, se da la sirena y algunos se atrevieron a pegar algún acelerón.

Tras verlo, las monitoras los acompañaron a ver el trabajo de la unidad de Investigación Criminal. Los guardias civiles en el puesto les enseñaron a tomar huellas dactilares, a recoger pruebas y a inspeccionar la escena del crimen. Mientras lo hacían, algunos niños jugaban con los guantes y otros aprovechaban para comentar que estaban en CSI.

Entre risas, visitaron a los agentes del Seprona. Los responsables de la Guardia Civil de controlar el medio natural enseñaron las herramientas que utilizan en el día a día, desde picos y palas hasta prismáticos y lupas. También les dejaron a los niños manipular las pinzas para recoger materiales como hacen ellos en la naturaleza.

Algunos de los participantes cogieron las porras mientras los Guardias Civiles les explicaban su trabajo del día a día / Javier Canal

Después de dejar las "pruebas" en las bolsas, pasaron a ver a los encargados de la seguridad ciudadana. Les contaron cómo es su día a día cuando hacen un control rutinario y con qué herramientas cuentan. Los pequeños vieron los pinchos que se pueden usar para detener a un vehículo y cogieron porras de goma y extensibles. Tras verlo, se subieron al coche para poner las luces y dar a la sirena y, algunos, hablaron por el walkie para que sonase por los altavoces que lleva incorporado el vehículo.

Esta muestra no es la primera vez que se hace para los inscritos en la Escuela de Verano de Laviana, que este verano han llegado a ser hasta 115 niños. "Esta exhibición la venimos haciendo desde hace varios años. Nos hubiese gustado traer más unidades para aquí, pero no podemos porque tenemos muchos eventos como el Xiringüelu o el Descenso del Sella. La idea era que viniesen los perros y el equipo de explosivos que se encargan de mostrar cómo se desactiva un artefacto explosivo", indicó el capitán jefe de Langreo.

Por otro lado, este tipo de actividades sirve para acercar a los más pequeños el trabajo que realizan en la Guardia Civil, además de implantarles el germen de cara al futuro. "A estas edades los niños se quedan y les encanta. Es una forma que tenemos de hacer cantera y abrir vocaciones futuras. Normalmente, hay muchos guardias civiles que han decidido serlo por este tipo de exhibiciones que vieron de pequeños", apuntó Camporro.