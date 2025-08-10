Adjudicada la colocación del nuevo entoldado en el parque infantil de Pola de Laviana

La instalación costará 50.000 euros y se completará en dos meses

El toldo, dañado, en una imagen de archivo.

El toldo, dañado, en una imagen de archivo. / Fernando Rodríguez

Elena Peláez

Pola de Laviana

El Ayuntamiento de Laviana ha adjudicado la obra para la instalación de un nuevo entoldado en el parque infantil de la Pola. La actuación costará 50.000 euros y se ejecutará en un plazo de dos meses.

La estructura se había deteriorado a causa de varios actos vandálicos y desde el Consistorio se buscó una solución que “siguiese el modelo anterior pero con más elementos de seguridad”, indican fuentes municipales. El nuevo entoldado incorporará placas verticales de acero inoxidable, con cables perimetrales del mismo material.

Tres mástiles soportarán la estructura a una altura de ocho metros. La cubrición estará confeccionada con un tejido de poliéster de alta resistencia recubierto de PVC por ambas caras y con gran resistencia a los rasgados.

Actuaciones en dos espacios de juegos

Esta obra, remarcan desde el Ayuntamiento, viene a completar la importante inversión que se realizará en los parques infantiles de la Pola y Barredos. El presupuesto destina a la actuación, que ya ha sido licitada, ronda los 400.000 euros.

Noticias relacionadas y más

El gobierno local pretende tener concluidas las obras en los dos emplazamientos a finales de noviembre, según apuntó recientemente el Alcalde, Julio García. Dentro de los trabajos previstos en el proyecto figuran "la adecuación de áreas de seguridad en zonas de juego, el suministro e instalación de pavimentos de seguridad con suficiente capacidad de amortiguación ante posibles caídas, la retirada de equipamientos que no se encuentran en adecuado estado y el suministro y la instalación de nuevos equipamientos". El plazo previsto para acometer estas obras es de tres meses.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alerta de la Policía en Asturias: aparecen estas marcas en las puertas y debes hacer esto para que no te roben en casa
  2. El terrible susto de una asturiana que pilló a los ladrones que marcan las casas: 'Escuché ruidos y vi una linterna, pensé que entraban
  3. Drogas, carreras ilegales y altercados: la denuncia de los vecinos de Lada sobre el estado del distrito
  4. Muere un millar de truchas en el centro de cría de Laviana por 'falta de agua': 'Todo el año trabajando para que ahora pase esto
  5. Las 'marcas' de los cacos para asaltar viviendas en Asturias se extienden a Langreo: así son los testigos que dejan en las puertas
  6. En marcha la reconversión de El Arco para salvar su desaparición: un modelo a base de franquicias
  7. El turismo en Mieres va rodado: el bus implantado por el Ayuntamiento agota sus plazas
  8. Confinamiento vacuno en Aller: 3.000 reses inmovilizadas en el puerto Ajo tras dar una positivo en tuberculosis

Laviana quiere tener al próximo Tony Hawk: esta será la nueva instalación deportiva que tendrá el concejo

Laviana quiere tener al próximo Tony Hawk: esta será la nueva instalación deportiva que tendrá el concejo

La Guardia Civil crea cantera en Laviana

La Guardia Civil crea cantera en Laviana

El consenso del libro de los hechizos: Laviana organiza un taller en el que los niños aprenden a reciclar y a tomar decisiones de forma democrática

El consenso del libro de los hechizos: Laviana organiza un taller en el que los niños aprenden a reciclar y a tomar decisiones de forma democrática

Foro exige responsabilidades por el "desastre ecológico" en el centro de cría de la trucha en Laviana

Foro exige responsabilidades por el "desastre ecológico" en el centro de cría de la trucha en Laviana

El campo de fútbol del Alcava, en Laviana, renueva su césped: así es la obra que beneficiará a 300 jóvenes deportistas

El campo de fútbol del Alcava, en Laviana, renueva su césped: así es la obra que beneficiará a 300 jóvenes deportistas

Muere un millar de truchas en el centro de cría de Laviana por "falta de agua": "Todo el año trabajando para que ahora pase esto"

Muere un millar de truchas en el centro de cría de Laviana por "falta de agua": "Todo el año trabajando para que ahora pase esto"

El retablo de una de las iglesias más importantes de Laviana será restaurado (y los trabajos costarán 16.291 euros)

El retablo de una de las iglesias más importantes de Laviana será restaurado (y los trabajos costarán 16.291 euros)

El Regodón completa su cartel: Manny Calavera, Los Berrones y Vicente Díaz actuarán en el festival del Descenso

El Regodón completa su cartel: Manny Calavera, Los Berrones y Vicente Díaz actuarán en el festival del Descenso
Tracking Pixel Contents