Adjudicada la colocación del nuevo entoldado en el parque infantil de Pola de Laviana

El Ayuntamiento de Laviana ha adjudicado la obra para la instalación de un nuevo entoldado en el parque infantil de la Pola. La actuación costará 50.000 euros y se ejecutará en un plazo de dos meses.

La estructura se había deteriorado a causa de varios actos vandálicos y desde el Consistorio se buscó una solución que “siguiese el modelo anterior pero con más elementos de seguridad”, indican fuentes municipales. El nuevo entoldado incorporará placas verticales de acero inoxidable, con cables perimetrales del mismo material.

Tres mástiles soportarán la estructura a una altura de ocho metros. La cubrición estará confeccionada con un tejido de poliéster de alta resistencia recubierto de PVC por ambas caras y con gran resistencia a los rasgados.

Actuaciones en dos espacios de juegos

Esta obra, remarcan desde el Ayuntamiento, viene a completar la importante inversión que se realizará en los parques infantiles de la Pola y Barredos. El presupuesto destina a la actuación, que ya ha sido licitada, ronda los 400.000 euros.

El gobierno local pretende tener concluidas las obras en los dos emplazamientos a finales de noviembre, según apuntó recientemente el Alcalde, Julio García. Dentro de los trabajos previstos en el proyecto figuran "la adecuación de áreas de seguridad en zonas de juego, el suministro e instalación de pavimentos de seguridad con suficiente capacidad de amortiguación ante posibles caídas, la retirada de equipamientos que no se encuentran en adecuado estado y el suministro y la instalación de nuevos equipamientos". El plazo previsto para acometer estas obras es de tres meses.