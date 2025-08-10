Laviana quiere tener al próximo Tony Hawk: esta será la nueva instalación deportiva que tendrá el concejo

Laviana quiere actualizarse a las nuevas formas de hacer deporte de los jóvenes. Por ello, el Ayuntamiento ha aprobado el proyecto de ejecución de un nuevo "skatepark", que se construirá en una de las parcelas municipales del parque de La Avenida. Una instalación que completará la zona, ya que se ubica cerca del "pumptrack infantil".

Este nuevo espacio para el ocio es una de las propuestas que salió del Consejo de la Infancia y Adolescencia. Los jóvenes lavianeses demandaban más lugares de juegos para adolescentes y el Gobierno Local ya se había comprometido a ponerle solución.

El consistorio ha sacado el proyecto a licitación por 90.000 euros. El diseño muestra unas instalaciones que contarán con una zona pavimentada de aproximadamente 470 metros cuadrados, construido con hormigón que garantiza la durabilidad, resistencia y acabado óptimo para la práctica del patinaje.

El diseño lo ha realizado el experto José Javier Labad. Este está enfocado principalmente a la modalidad "Street", la que desde Tokyo 2020 es olímpica. Esta imita a los elementos o obstáculos comunes en las zonas urbanas como escaleras, bordillos o barandillas, pero en un entorno cerrado y seguro. Todo ello se conseguirá con dos niveles de altura diferenciados y conectados mediante un plano inclinado, que permitirá múltiples líneas de recorrido en ambas direcciones.

Vista cenital de cómo quedará el nuevo skatepark de Laviana / Ayuntamiento de Laviana

También contará con unos módulos centrales sobre solera que incluyen bordillos rectos con remates metálicos, barandilla de tubo de acero y planos inclinados enfrentados. Además, hay una transición curva tipo quater con hips laterales de 60 cm de altura y 2,00 metros de radio que se rematan con un coping metálico de tubo de acero negro. En otras palabras, una especie de "U" con caída que servirá tanto para salir como para llegar a ella y que permitirá aprovechar su reborde metálico para deslizarse por encima.

El diseño cuenta con una organización funcional y fluida para que todos los elementos se conecten entre sí. Esto sirve para evitar zonas muertas que garanticen la versatilidad de uso y dejen fluir la creatividad de los usuarios para hacer sus combinaciones mientras ruedan por ella.

Este proyecto se suma a la renovación de los parques infantiles, que se adjudicará en los próximos días. De igual forma, remata las peticiones del Consejo de la Infancia y Adolescencia, ya que se habían reservado en las partidas del remanente de tesorería alrededor de 700.000 euros de inversión para favorecer el ocio infantil y juvenil.