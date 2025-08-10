Nueva hazaña de Héctor Moro: 280 kilómetros contra la esclerósis múltiple

"Ye to ponese". Esa es la jocosa respuesta de Héctor Moro sobre si tras haberse pegado una paliza en bicicleta junto a su amigo Roberto Camblor, se animaría a correr una prueba ciclista. El atleta lavianés dejó sus zapatillas Joma, con las que habitualmente realiza sus retos solidarios, para subirse a la bici y pedalear para recaudar fondos contra la esclerosis múltiple, un dinero que superó los 1.500 euros. Fueron casi 280 kilómetros pedaleando, más que una etapa reina de La Vuelta a España. Pero la verdadera reina de la jornada fue Sonia García, amiga de los dos participantes en este reto solidario, y que padece esclerosis. "Ella fue el motor de este desafío", indicaba Moro.

El reto consistió en recorrer en Principado de punta de este a oeste, de punta a punta, por la carretera N-634. "Fue duro, pero la recompensa era muy grande", apunta Moro. Completaron los 275,61 kilómetros de distancia, con un desnivel positivo de casi 3.000 metros, en menos de 10 horas.

El reto tuvo de todo, desde momentos más livianos a pasos más duros. Y en este último caso, Moro confiesa la zona más complicada: "El paso por La Espina fue lo que más costo. Empezamos a subir con 180 kilómetros en las piernas". Además, la climatología no les quiso echar una mano en este punto. "Pasamos de calor a llover e incluso pasar un poco de frío, así que esta fue la zona más difícil", apunta.

Recompensa

Pero la mayor recompensa que obtuvo Héctor Moro fue ver a su amiga Sonia García en la meta. Los acompañó durante toda la prueba. "He hecho muchos retos corriendo, y la bici la tenía un poco abandonada, pero cuando me propusieron hacerlo para ayudar a Sonia y a los pacientes que tienen esclerosis, no lo dudé", afirma el atleta lavianés, que este mismo domingo hacía ya el ingreso de los más de 1.500 euros recaudados que irán a parar a la Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple.

Con más de 70 maratones oficiales terminados -el asturiano que más recorridos ha completado- Héctor Moro todavía tiene tiempo para este tipo de acciones solidarias. Es lo que le lleva moviendo desde hace muchos años. Su padre falleció de cáncer a la corta edad de 56 años, y desde entonces, el lavianés se ha empeñado en ayudar a todo aquel que lo necesite. Son muchas las causas que ha apadrinado, y mientras el cuerpo aguante, seguirá recorriendo carreteras a pie, en bicicleta o en lo que haga falta, para aportar su granito de arena.