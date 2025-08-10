Nueva hazaña de Héctor Moro: 280 kilómetros contra la esclerósis múltiple
El atleta lavianés recauda más de 1.500 euros para investigar una enfermedad que afecta directamente a una amiga suya
"Ye to ponese". Esa es la jocosa respuesta de Héctor Moro sobre si tras haberse pegado una paliza en bicicleta junto a su amigo Roberto Camblor, se animaría a correr una prueba ciclista. El atleta lavianés dejó sus zapatillas Joma, con las que habitualmente realiza sus retos solidarios, para subirse a la bici y pedalear para recaudar fondos contra la esclerosis múltiple, un dinero que superó los 1.500 euros. Fueron casi 280 kilómetros pedaleando, más que una etapa reina de La Vuelta a España. Pero la verdadera reina de la jornada fue Sonia García, amiga de los dos participantes en este reto solidario, y que padece esclerosis. "Ella fue el motor de este desafío", indicaba Moro.
El reto consistió en recorrer en Principado de punta de este a oeste, de punta a punta, por la carretera N-634. "Fue duro, pero la recompensa era muy grande", apunta Moro. Completaron los 275,61 kilómetros de distancia, con un desnivel positivo de casi 3.000 metros, en menos de 10 horas.
El reto tuvo de todo, desde momentos más livianos a pasos más duros. Y en este último caso, Moro confiesa la zona más complicada: "El paso por La Espina fue lo que más costo. Empezamos a subir con 180 kilómetros en las piernas". Además, la climatología no les quiso echar una mano en este punto. "Pasamos de calor a llover e incluso pasar un poco de frío, así que esta fue la zona más difícil", apunta.
Recompensa
Pero la mayor recompensa que obtuvo Héctor Moro fue ver a su amiga Sonia García en la meta. Los acompañó durante toda la prueba. "He hecho muchos retos corriendo, y la bici la tenía un poco abandonada, pero cuando me propusieron hacerlo para ayudar a Sonia y a los pacientes que tienen esclerosis, no lo dudé", afirma el atleta lavianés, que este mismo domingo hacía ya el ingreso de los más de 1.500 euros recaudados que irán a parar a la Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple.
Con más de 70 maratones oficiales terminados -el asturiano que más recorridos ha completado- Héctor Moro todavía tiene tiempo para este tipo de acciones solidarias. Es lo que le lleva moviendo desde hace muchos años. Su padre falleció de cáncer a la corta edad de 56 años, y desde entonces, el lavianés se ha empeñado en ayudar a todo aquel que lo necesite. Son muchas las causas que ha apadrinado, y mientras el cuerpo aguante, seguirá recorriendo carreteras a pie, en bicicleta o en lo que haga falta, para aportar su granito de arena.
- Alerta de la Policía en Asturias: aparecen estas marcas en las puertas y debes hacer esto para que no te roben en casa
- El terrible susto de una asturiana que pilló a los ladrones que marcan las casas: 'Escuché ruidos y vi una linterna, pensé que entraban
- Drogas, carreras ilegales y altercados: la denuncia de los vecinos de Lada sobre el estado del distrito
- Muere un millar de truchas en el centro de cría de Laviana por 'falta de agua': 'Todo el año trabajando para que ahora pase esto
- Las 'marcas' de los cacos para asaltar viviendas en Asturias se extienden a Langreo: así son los testigos que dejan en las puertas
- Un nuevo contratiempo para las nuevas piscinas de Langreo: El concurso para el estudio geotécnico queda desierto
- En marcha la reconversión de El Arco para salvar su desaparición: un modelo a base de franquicias
- El turismo en Mieres va rodado: el bus implantado por el Ayuntamiento agota sus plazas