Ana María Fernández, portavoz de Vox en Laviana: "La reordenación del tráfico del plan ‘Arcadia’ resultó ser un fiasco absoluto"

¿Cómo valora la gestión del Ayuntamiento en lo que va de mandato?

El gobierno local no pone las cosas muy fáciles porque no da acceso, por lo menos en mi caso, a los expedientes. O si presentas mociones, estas no llegan siquiera a debatirse en comisión. Al Pleno, tampoco. De todas las que presenté, solo llegó una. En el caso del resto de mis compañeros también es bastante complicado, más que nada por la falta de acceso a la información. Muchas veces votas sin saber realmente lo qué estás votando. Parece que ahora se está corrigiendo un poco, pero todavía no hay una transparencia total.

¿Cuáles son sus propuestas para Laviana?

Se debería mejorar la zona rural. Algunos núcleos están bastante abandonados. Hay más cosas a mejorar, pero Laviana está bastante mejor de lo que estaba. Algo que quizá sería necesario es un plan de fachadas. Que yo sepa nunca lo hubo y hay edificios que no dan una buena imagen al visitante. Quizás haciéndolo podamos ayudar a los propietarios a restaurarlas y dar una imagen mejor de los edificios. También sería necesario desdoblar el Corredor del Nalón. Lo estamos pidiendo en el Principado como solución ante los numerosos y graves accidentes que se registran en esa carretera, especialmente en los últimos tiempos.

A lo largo de este mandato, Laviana ha experimentado cambios, ¿cómo los ha vivido?

Lo que se está haciendo en la reordenación del tráfico vino a consecuencia del famoso plan "Arcadia", que lo vendieron como la panacea y resultó ser un fiasco absoluto. El Alcalde reconoció que fue un fracaso. También hay un carril bici que nadie utiliza porque no es útil. Solo conecta la capital del concejo. En cuanto a la recogida de basuras, externalizarla implica que el Ayuntamiento no es capaz de autogestionarla. Es pronto para ver si ha mejorado el servicio. Lo único que se sabe es que hace unos meses se aprobó una subida del impuesto de basuras y el único partido que votó en contra fue Vox.

¿Y qué opina de las actuaciones en el río Nalón?

Hubo problemas con el muro, estuvimos apoyando a los vecinos y a las asociaciones que estaban en contra del derribo. Y se consiguió paralizar. Ahora no sé desde qué punto de vista lo están enfocando. Como playa fluvial no se va a hacer nada, porque no va a tener casetas y servicios como en una playa normal. Se podría mirar para habilitar una zona para tomar el sol. Tampoco sabemos cómo está el proyecto ahora, porque al no contar el derribo del muro, implica que va a costar menos dinero y que se van a cambiar otras cosas. Es otro ejemplo de la falta de transparencia y la falta de información del Ayuntamiento.

Viendo que Asturias es uno de los grandes destinos turísticos todos los veranos, ¿qué le falta a Laviana para atraer más visitantes?

El turismo está creciendo, en general, en toda la zona de las Cuencas. Cada vez veo más gente de fuera invirtiendo aquí y comprando viviendas vacacionales en Laviana. Nuestra ubicación es privilegiada porque estamos en la puerta del Parque de Redes y a 35 minutos de las playas. Quizás habría que promocionarnos más a nivel exterior, es decir, en las ferias que hay fuera de Asturias. Tenemos un atractivo muy grande: patrimonio histórico con Armando Palacio Valdés, pueblos y zonas rurales muy bonitas y el Descenso Folklórico del Nalón, que atrae a muchísima gente de fuera. En general, hay una oferta cultural buena, pero quizá había que promocionarlo más fuera de aquí. Y luego habría que desdoblar, como comentaba antes, el corredor del Nalón para mejorar en seguridad y bajar la tasa de siniestralidad.

Actualmente son cinco concejales en la oposición, ¿cómo es su relación?

Es muy cordial. A pesar de no tener las mismas ideas políticas, no hay ningún problema porque tenemos los mismos objetivos comunes: fiscalizar al gobierno y procurar el bien de todos los lavianeses. No tenemos tampoco por queé llevarnos mal ni tiene que haber tensión.

Esta es su primera experiencia en política, ¿cómo la está viviendo?

Es bastante más dura al estar sola. Pero no me he encontrado malas caras. Lo que hace falta es más colaboración en el acceso a expedientes. Da la sensación de que no fueras concejal. Lo que lo hace más complicado es estar en un concejo de tradición socialista de tantos años y ser la concejal de Vox. Aún así, tampoco me he encontrado tantas trabas como pensaba. La gente me ha recibido bien.