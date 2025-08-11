Fichaje de altura para el Titánico, el defensa de casi dos metros Denzel

El Real Titánico de Laviana ha fichado al noveno jugador de este verano, y se trata de una incorporación de altura. Se trata del defensa central Denzel Robert Alejandro, procedente del Lenense, donde el año pasado, en su primera campaña senior tras pasar por la cantera del Requexón, disputó 26 partidos.

Denzel es "un futbolista de gran envergadura, casi dos metros de altura, que destaca por su potencia física y presencia defensiva", destacaron desde el Titánico.

Con la incorporación de Denzel, son 19 los jugadores que ya se han subido al barco del Titánico. Diez siguen de la campaña anterior. Se trata del capitán Jorge Barbón, que inicia su 13.ª campaña en Las Tolvas; Pablo Castiello, Adrián García "Lele", Samuel Armayor, Ian Rodríguez, Álex García, Mateusz Malasiewicz, "Mati", Dani Rivera, Nico Martínez, Joan Vilches y el portero Erik Terente.

Respecto a la campaña pasada, se anunciaba la baja de Sergio Camblor, Hugo Díaz, Javi Perera, Álex González, Iván Conceiçao, Borja González y Álex Mariscal.

Nuevo entrenador

También dejaba de ser entrenador Dani Castelao, cuyo trabajo en los banquillos ayudó a conseguir el objetivo de la permanencia.

Su sustituto será Sergio Suárez, "Yeyo", mierense que dirigió las últimas cuatro campañas al CD Turón. "Yeyo" ya formó parte del cuerpo técnico del Titánico, ya que fue segundo entrenador de José Froián en la 2018/19. "Estamos muy felices de que sea el encargado de dirigir el proyecto, desde hace tiempo sabíamos que era la persona ideal", subrayaron desde la directiva del equipo Lavianés. El segundo entrenador será el también mierense Borja Rodríguez.

Incorporaciones

Antes del de Denzel se habían anunciado ya otros ocho nuevos fichajes: el volante ofensivo Pablo Fernán, de 22 años, procente del UC Ceares; el mediocentro Juan Laine, del Lenense; Pablo Flores, de 22 años, defensa llegado del Urraca CF; Borja Sierra, también llegado desde el Lenense, de 24 años; Damién Pérez, de 25 años, delantero fichado desde el Condal Club; el defensa Álex Hornas, de 33 años que llega desde el CD Turón y el joven portero de 20 años Damián San Pedro, que jugó en el CD Lealtad, con el que subió a Segunda Federación. También Eloy Ordóñez, atacante ovetense procedente del fútbol canario.

Con la portería cerrada, con Damián San Pedro y Erik Terente, se anunció la renovación del entrenador de porteros, Víctor Herrero, persona de "total confianza para el club". El entrenador del Titánico B será una cara muy conocida del fútbol base asturiano, Pepe Buelga.